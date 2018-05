A Barcellona in mostra la sanità del futuro con l’Italia | e Ascom UMS | in prima linea

meteoweb.eu

: Barcellona, inaugurata la mostra sulle origini della città del Longano - - 24live_it : Barcellona, inaugurata la mostra sulle origini della città del Longano - - BMagazineNews : Il mondo di Walt Disney in mostra a Barcellona - Motori_VAVEL : F1, Test Barcellona - Nella battaglia tra Mercedes e Ferrari, Bottas la spunta per 68/1000: Nell'ultimo giorno di t… -

(Di martedì 22 maggio 2018) “Italian Vision for Smart Healthcare: everyone and everything for patient care and safety” è il tema centrale del padiglione Italia all’interno dell’HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) Europe & Health 2.0 Conference che si terrà nei giorni dal 27 al 29 maggio a Sitges,. Protagonista saràUMS, l’azienda che incarna al meglio il messaggio del padiglione grazie alle sue soluzioni di digitalizzazione delle strutture sanitarie e che per l’occasione presenterà le ultime tecnologie, i servizi, i modelli organizzativi e le concrete esperienze che dino l’effettivo contributo che l’ICT porta al miglioramento del sistema sanitario nazionale ed ai cittadini. Inall’HIMSS anche le soluzioni tecnologiche che utilizzano i dati per assicurare il massimo livello delle cure e l‘assoluta sicurezza dei pazienti o gestire proattivamente i percorsi ...