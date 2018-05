A 25 anni da Sanremo | Stefano Sani e Donatella Milani tornano in tv con il reality di

MORTA LARA SAINT PAUL/ Da Sanremo all’aerobica - poi il declino : si è spenta per un cancro a 73 anni : MORTA LARA SAINT PAUL: il Festival di Sanremo con Louis Armstrong e l’aerobica. Aveva 73 anni ed era malata di cancro da circa un anno: un ictus la fece peggiorare, quindi il decesso(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:55:00 GMT)

Morta Lara Saint Paul - aveva 73 anni : importò la ginnastica aerobica in Italia e cantò a Sanremo con Armstrong : BOLOGNA - E' Morta questa mattina a 73 anni la cantante Lara Saint Paul. Malata da tempo, era ricoverata nell'hospice di Casalecchio di Reno , Bologna, . Ne dà notizia ala sorella, Loredana. Lara ...

Morta Lara Saint Paul/ Il Festival di Sanremo con Louis Armstrong e l’aerobica : aveva 73 anni : Morta Lara Saint Paul: il Festival di Sanremo con Louis Armstrong e l’aerobica. aveva 73 anni ed era malata di cancro da circa un anno: un ictus la fece peggiorare, quindi il decesso(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:13:00 GMT)

50 anni di Ricchi e Poveri : "Difficile una reunion. Sanremo? Perché no" | L'INTERVISTA : Cinquant'anni e non sentirli. L'esperienza è da giganti - 22 milioni di dischi venduti, 12 partecipazioni al Festival dei Sanremo, uno vinto nell'85, tour...

Ciclismo - Milano-Sanremo : Nibali porta l'Italia in trionfo dopo 12 anni : Il campione del mondo Peter Sagan si è piazzato al sesto posto. Dal 2006 un italiano non vinceva una Milano-Sanremo, l'ultimo era stato Filippo Pozzato. Brutta caduta per Mark Cavendish a 10 ...

Milano-Sanremo 2018 - Vincenzo Nibali scatta sul Poggio e vince : primo italiano dopo 12 anni : Il campione del mondo Peter Sagan si è piazzato al sesto posto. L'ultimo successo italiano nella prima e più lunga delle classiche di primavera risaliva al 2006, con Filippo Pozzato.

Milano-Sanremo 2018 - l’ultima vittoria dell’Italia. Un successo che manca da troppi anni. Di Filippo Pozzato l’ultima zampata : Con quattro vittorie in cinque anni, il periodo dal 2002 al 2006 ha regalato tante soddisfazioni all’Italia nella Milano-Sanremo. Dopo il successo di Pozzato, arrivato proprio nel 2006, è iniziato un lungo periodo di carestia per i colori azzurri, con oltre 10 edizioni senza mai ottenere una vittoria. Dopo quella tra il 1954 e il 1969 si tratta della seconda peggior serie negativa della storia. In quegli anni, l’Italia ha vinto con ...

Sanremo - picchiava la madre e la teneva al guinzaglio. Arrestato ragazzo di 21 anni : I poliziotti di Imperia hanno Arrestato il giovane sanremese di 21 anni con l'accusa di aver segregato e maltrattato la propria madre per ben otto anni

Sanremo - segrega la madre in casa per otto anni : 'Dammi i soldi o ti taglio la gola'. Arrestato un 21enne : Un 21enne residente a Sanremo , Imperia, è stato Arrestato dalla polizia con l'accusa di aver segregato e maltrattato la propria madre per ben otto anni. 'Dammi ancora dei soldi , quelli di papà non ...