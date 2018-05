40 anni della legge sull' aborto | il corteo di Milano

Ambiente : convegno per i 70 anni della Federazione nazionale Pro Natura : Domenica 10 giugno 2018 presso l’aula Magna dell’Orto Botanico dell’Università di Torino, viale Mattioli 25 (Torino) si terrà il convegno celebrativo per i 70 anni della Federazione nazionale Pro Natura. Il convegno, dal titolo “Federazione nazionale Pro Natura: settant’anni di impegno a tutela dell’Ambiente Naturale” si articolerà in due sessioni. La prima, di carattere celebrativo, ...

Per dieci anni ritirano la pensione della madre morta : truffa da 120mila euro : Da anni percepivano la pensione della madre, morta nel 2008: due fratelli avevano "dimenticato" di comunicare all'Inps la scomparsa della donna e l'ente aveva continuano a versare i circa 1000 euro al mese di...

Bambina no-vax ricoverata per tetano / Torino - i genitori della bimba di 7 anni indagati per lesioni colpose : Bambina no-vax ricoverata per tetano, Torino: i genitori della bimba di 7 anni indagati per lesioni colpose. Anche il secondo figlio della coppia non è vaccinato e scatta l'allarme.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:06:00 GMT)

anniversario della 194 : è ancora scontro sull'aborto : Il dibattito sull'aborto sta tornando d'attualità. Dopo la "provocatoria" campagna di CitizenGo, quella per la quale sono stati affissi (e poi rimossi) cinquanta manifesti a Roma recitanti la scritta "L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo, #stopaborto", è stata lanciata una petizione a sostegno della 194.Oggi è l'Anniversario dell'entrata in vigore della legge per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di ...

Falcone - la fiaccola a piazza Magione e i resti della Croma in mostra : gli eventi a Palermo per l’anniversario della strage : Sono trascorsi ventisei anni da quel 23 maggio 1992 ma gli studenti e le scuole italiane non hanno smesso di fare memoria. Oggi come in quei giorni della strage di Capaci e dei funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta a riversarsi per le strade di Palermo sono i ragazzi. Sono più di mille quelli attesi il 23 maggio alle otto al porto del capoluogo siciliano. Come ogni anno si sono dati ...

Ariana Grande : un dolce messaggio ai fan - nell’anniversario della tragedia di Manchester : "Vi penso oggi e ogni giorno" The post Ariana Grande: un dolce messaggio ai fan, nell’anniversario della tragedia di Manchester appeared first on News Mtv Italia.

Nicolas - 4 anni - morto per soffocamento : accertamenti dei Ris sull’auto della madre : Il Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Parma eseguirà nei prossimi giorni un accertamento irripetibile sulla vettura della madre del piccolo Nicolas, morto a 4 anni presumibilmente a causa di un soffocamento provocato da un giocattolo.Continua a leggere

Rissa al cimitero per l'eredità : 5 denunciati dopo i funerali della nonna di 103 anni : Quando una lite per l'eredità trascende e non ci si cura nemmeno del luogo. Cinque persone sono state denunciate per una Rissa in un cimitero, dopo il funerale di una anziana ultracentenaria deceduta ...

Uccide figlia di 10 anni e si suicida - i tanti misteri della tragedia di Chieti : "Una famiglia normalissima, sana e di buoni principi”, così parenti amici descrivono il nucleo familiare di Fausto Filippone, il 49enne che si è lanciato nel vuoto da un ponte sull’autostrada A14, nello stesso posto in cui in precedenza aveva gettato la propria figlia Ludovica e dopo aver assistito alla misteriosa caduta dal balcone di casa della moglie.Continua a leggere

Basilea - convegno dal tema "Commemorare il 40esimo anniversario dell'avvio della politica cinese di apertura e riforme" : Il futuro sviluppo di alta qualità dell'economia cinese dovrà essere realizzato in condizioni di apertura ancora maggiore.