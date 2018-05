30 serie tv che partiranno dall’autunno sulle tv americane

Barack e Michelle Obama siglano un accordo con Netflix : saranno produttori di serie tv - documentari e film : Barack Obama non è più presidente da un anno, ormai, ma riesce sempre ad essere protagonista insieme alla moglie Michelle. La sua ultima mossa (se di mossa si può parlare), consiste nell'intraprendere una nuova carriera, quella di produttore: il Presidente e la moglie, infatti, hanno siglato un accordo con Netflix per la produzione di una serie di contenuti in esclusiva per la piattaforma, che ad oggi conta ben 118 milioni di utenti in ...

Dominio azzurro alle Seychelles : Arianna Bridi e Simone Ruffini trionfano nelle 10 km della World series : Il 28enne di Tolentino e detentore della Coppa del Mondo - allenato dal tecnico federale Emanuele Sacchi, oro ai campionati del mondo di Kazan 2015 nella 25 chilometri - rimane coperto fino all'...

La Juventus ha vinto anche la serie A femminile : La squadra femminile della Juventus ha battuto ai rigori il Brescia nello spareggio della Serie A e ha vinto lo Scudetto nella sua stagione di debutto. La Juventus Women è stata infatti costituita la scorsa estate, diventando a tutti gli The post La Juventus ha vinto anche la Serie A femminile appeared first on Il Post.

Inter qualificata in Champions League / serie A - quarto posto : Lazio che disfatta - nerazzurri tra le grandi : Inter in Champions League, battuta la Lazio alla fine di una rocambolesca partita allo Stadio Olimpico di Roma terminata 2-3. I biancocelesti si dovranno accontentare dell'Europa League.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:41:00 GMT)

Anticipazioni L'Allieva 2 : Lino Guanciale e Giorgio Marchesi rivali nella serie? : Da alcune settimane sono terminate le riprese della seconda stagione della serie televisiva L'Allieva che vede come protagonisti l'attore abruzzese Lino Guanciale e l'attrice Alessandra Mastronardi. La seconda stagione è caratterizzata dall'arrivo di nuovi attori a partire da Giorgio Marchesi: si ipotizza che il suo personaggio sarà un rivale del medico Claudio Conforti che deve fare i conti con nuovi cambiamenti nella sua vita; inoltre arriva ...

Nuoto di fondo - World series Seychelles 2018 : trionfo italiano! Vittorie per Arianna Bridi e Simone Ruffini : Una tappa alle Seychelles trionfale quella della squadra italiana di Nuoto di fondo, impegnata nella seconda tappa delle World Series (ex World Cup della 10 km). Nella competizione femminile Arianna Bridi, due volte bronzo ai campionati mondiali in Ungheria l’anno scorso (10-25 km) e detentrice del titolo 2017 in questa manifestazione, ha confermato le proprie grandi attitudini imponendosi con il crono di 1h58’32″3. Una ...

Basket - Playoff serie A 2018 : Trento supera Avellino anche in gara-4 e vola in semifinale : La Dolomiti Energia Trentino ha completato il lotto delle semifinaliste dei Playoff di Serie A. Avellino ha dovuto arrendersi anche in gara-4, subendo così una cocente eliminazione. La vittoria di stasera è stata netta, merito di un grande Shavon Shields (17 punti, 11 rimbalzi e 4 assist), ben sorretto da un ottimo Diego Flaccadori (17 punti con 5/8 da 3). La grande gara dei padroni di casa è iniziata sin dalla palla a due, quando i trentini ...

Anticipazioni Che Dio Ci Aiuti 5 : la serie tornerà a gennaio 2019? : Nelle scorse settimane hanno avuto inizio le riprese della serie Che Dio Ci Aiuti prodotta dalla Lux Vide: si tratta della quinta stagione che è caratterizzata dall'assenza di personaggi fondamentali per lo svolgersi delle vicende. Ha creato una grande sorpresa l'assenza dell'attrice Diana Del Bufalo che ha vestito per una sola stagione il ruolo di Monica; a questa notizia si contrappone la felicità dei telespettatori italiani per la permanenza ...

serie B - playoff mondiali : Inzaghi sfida l'amico Nesta - anche Grosso in cors - A - : Sono i play off di B, sembrano una rimpatriata di ex glorie azzurre che oggi siedono in panchina. In ballo tre Campioni del Mondo . Pippo Inzaghi , Venezia, se la giocherà contro Alessandro Nesta , Perugia, , poi c'è Fabio Grosso , Bari, che dovrà vedersela contro l'intruso, sia detto con rispetto, Roberto Venturato , ...