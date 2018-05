2 Single a nozze | film stasera in tv 26 maggio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di martedì 22 maggio 2018) 2è ilin tv sabato 262018 in onda in prima serata su Rai 2. La commedia diretta da David Dobkin ha come protagonisti Owen Wilson e Vince Vaughn. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV 2in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Wedding Crashers USCITO IL: 9 settembre 2005 GENERE: Commedia ANNO: 2005 REGIA: David Dobkin CAST: Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Will Ferrell, Jane Seymour, Christopher Walken, Isla Fisher, Ellen Albertini Dow, Bradley Cooper DURATA: 119 Minuti 2in tv:John Beckwith (Owen Wilson) e Jeremy Grey (Vince Vaughn) sono due amici e colleghi che lavorano come mediatori di divorzi. Tra le passioni ...