Yates | un gigante in rosa Spiana anche le Dolomiti

ilgiornale

: Comunque vada sei un gigante! #yates #giro101 - valentuccia : Comunque vada sei un gigante! #yates #giro101 - CicloPassione : Analisi della tappa di #Osimo del #Giro101 in tv con #RaiGiro Splendido Yates. Marco Scarponi UN GIGANTE. Grandissima famiglia. -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Non si fa illusioni il dottor Pozzovivo , laurea in Economia, e nove esami da dare per quella in scienze motorie, : però è pronto per la sfida finale, nell'ultima e decisiva settimana. 'È un Giro ...