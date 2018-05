Xiaomi Mi A1 riceve le patch di sicurezza di maggio 2018 | ma niente Android 8 1 Oreo

Xiaomi Mi MIX 2 riceve un’interfaccia P-Style con la nuova Global Beta : Una Beta di MIUI 9 per Xiaomi Mi MIX 2 potrebbe mostrare il futuro aspetto di MIUI 10, decisamente ispirato ad Android P, forse troppo. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 riceve un’interfaccia P-Style con la nuova Global Beta proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Box riceverà presto Android Oreo TV : Dopo la sorpresa avvenuta durante il Mobile World Congress, Xiaomi invia una nuova beta di Android Oreo TV per il suo Mi Box ai suoi beta tester.

Xiaomi Mi Mix 2S tra i primi a ricevere Android P? I rumors : Secondo recenti informazioni Xiaomi Mi Mix 2S potrebbe essere uno dei primi dispositivi non Google Pixel a ricevere l'aggiornamento ad Android P; sul web già si trova una rom basata su Android 9.0.Un recente comunicato da parte di Xiaomi, che però sfortunatamente è stato cancellato qualche ora dopo, affermerebbe che il nuovo Mi Mix 2S potrebbe essere uno dei primi dispositivi in lista per ricevere l'aggiornamento ad Android P ...

Xiaomi Mi MIX 2S riceverà Android P già a Maggio : Incredibilmente il nuovissimo smartphone Xiaomi Mi MIX 2S è pronto per ricevere Android P a partire dal prossimo 8 Maggio Android P in arrivo nella versione Developer Preview anche per Xiaomi Mi Mix 2s dopo i Pixel Xiaomi Mi MIX 2S è già pronto per ricevere Android P già a Maggio. Precisamente Xiaomi ha fissato […]

Xiaomi Mi A1 riceve un kernel di Francisco Franco - Redmi Note 5 Pro un port di LineageOS 15.1 : Mentre il noto developer Francisco Franco rilascia due kernel per Xiaomi Mi A1, è disponibile un porting non ufficiale di LineageOS 15.1 per Xiaomi Redmi Note 5 Pro.

Xiaomi Redmi Note 5 indiano (Redmi 5 Plus) riceve la ROM MIUI 9.5 Global : Lo Xiaomi Redmi Note 5 indiano sta iniziando a ricevere la ROM MIUI 9.5 Global. L'aggiornamento finalmente rende le notifiche della ROM di Xiaomi in linea con quelle di Android stock per i dispositivi con Android 7.0+. Vale la pena ricordare che in India viene venduto col nome Redmi Note 5 il device che in Cina (e non solo) è invece noto come Redmi 5 Plus.