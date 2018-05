Wolfsburg-Lione | Finale Champions League calcio femminile 2018 | data | programma | orario e

Calcio femminile - Champions League 2018 : quarti di finale. Super sfida Lione-Barcellona - Montpellier e Wolfsburg favorite : Non sarà solo la Champions League del Calcio maschile ad entrare in scena in questi giorni. Anche nel “Pallone in rosa“, domani ed il 22 marzo, avranno inizio i match d’andata dei quarti di finale della manifestazione massima del Vecchio Continente. La Women’s Champions League riprenderà dai confronti tra le migliori otto compagine europee e sfortunatamente non avremo club italiani al via. Brescia e Fiorentina, infatti, ...