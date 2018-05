Wildlife Photographer of the Year | al Forte di Bard fino al 10 giugno 2018 l' esposizione

L'animale della foto era imbalsamato - il "Wildlife Photographer Of The Year" ritira il premio a Marcio Cabral : Con "The Might Raider", "il formichiere notturno" aveva vinto il premio Wildlife Photographer Of The Year 2017 nella categoria "Animali nel loro ambiente naturale" . Peccato però che L'animale in questione fosse un "fake" o meglio, una creatura viva sì, ma probabilmente qualche anno fa. Secondo il Natural History Museum di Londra il formichiere immortalato da Marcio Cabral mentre si avvicina, sotto le stelle, a un nido di termiti, ...

Una foto vincitrice del Wildlife Photographer of the Year è stata squalificata perché scattata con un animale imbalsamato : Una foto di Marcio Cabral che era stata premiata al Wildlife Photographer of the Year è stata squalificata perché secondo il Natural History Museum (il museo di storia naturale di Londra), che organizza il concorso, è stata creata utilizzando un The post Una foto vincitrice del Wildlife Photographer of the Year è stata squalificata perché scattata con un animale imbalsamato appeared first on Il Post.