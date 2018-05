Weinstein mi stuprò qui a Cannes nel 1997 | Asia Argento porta il caso

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018)torna a far parlare di sé e delmolestie, da lei stessato alla ribalta nei mesi scorsi. Sabato 19 maggio, infatti, l'attrice italiana ha pronunciato un discorso infuocato alla cerimonia di chiusura del festival di: "Nelsono stata stuprata da Harveyqui a. Avevo 21 anni"."Questo festival era il suo territorio di caccia. Voglio fare una previsione: Harveynon sarà mai più benvenuto qui. Vivrà in disgrazia, escluso dalla comunità che un tempo lo accoglieva e che ha nascosto i suoi crimini. E perfino stasera, seduti tra di voi, ci sono quelli che ancora devono essere ritenuti responsabili per i loro commenti contro le donne, che non sono accettabili in questo settore. Sapete chi siete. Ma soprattutto noi sappiamo chi siete. E non vi permetteremo più di farla franca", ha tuonato ...