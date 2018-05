Weber | Ppe | | Lega-M5S giocano con fuoco

Weber - Ppe - a M5S e Lega : 'Italia troppo indebitata - non giocate con il fuoco' : 'State giocando col fuoco perché l 'Italia è pesantemente indebitata '. Lo afferma il leader dei Popolari europei , Ppe, , Manfred Weber , in una dichiarazione ai media tedeschi precisando che 'le azioni ...

Popolari vs. Populisti. Weber (Ppe) a M5S e Lega : "State giocando col fuoco" : "State giocando col fuoco perché l'Italia è pesantemente indebitata". Lo afferma il leader dei Popolari europei (Ppe), Manfred Weber, in una dichiarazione ai media tedeschi precisando che "le azioni irrazionali o populiste", da parte del futuro governo targato M5S-Lega "potrebbero provocare una nuova crisi dell'euro". Weber prosegue lanciando "un appello a restare entro i confini della ragione"."Nella vita di tutti i giorni, non ...