Vulcano Hawaii | arriva nube tossica

Hawaii : primo ferito grave per l’eruzione del Vulcano Kilauea : Si registra il primo ferito grave nelle Hawaii, dove è in corso da settimane l’eruzione del vulcano Kilauea: l’uomo rimasto ferito era seduto sul balcone della sua abitazione quando uno schizzo di lava lo ha colpito su uno stinco, ha riferito una portavoce del sindaco della contea. Gli “spruzzi di lava” possono raggiungere “il peso di un frigorifero“, ha proseguito. L’eruzione del vulcano Kilauea è in ...

Hawaii : nuova esplosione in cima al Vulcano Kilauea - preoccupazione per la qualità dell’aria : nuova esplosione nella notte in cima al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii. La gravità dell’evento non è ancora chiara, ma le autorità stanno esortando i residenti delle aree vicine a restare in case e in allerta per la comunicazione di ulteriori istruzioni. In seguito all’esplosione, ulteriori piogge di cenere potrebbero cadere sull’isola. Le autorità avvisano che il vento potrebbe trasportare la nube di cenere verso sud-ovest. Le ...

Hawaii - eruzione del Vulcano Kilauea : distribuite maschere protettive : A seguito dell’esplosione del vulcano Kilauea, alle Hawaii, verificatasi ieri, circa 18mila mascherine sono state distribuite ai residenti di Big Island per proteggersi dalle ceneri: le maschere non sono antigas quindi non proteggono dall’anidride solforosa che se inalata può provocare il soffocamento. Dal cratere ieri si è innalzata una colonna nera alta circa 9 km. L'articolo Hawaii, eruzione del vulcano Kilauea: distribuite ...

Hawaii - il Vulcano Kilauea fa ancora paura : si temono altre eruzioni - : Sono diventate 21 le crepe che si sono aperte lungo il versante orientale del cratere, che continua a eruttare lava. Stamattina una forte espolsione ha formato una colonna di fumo e cenere che ha ...

Hawaii - il Vulcano Kilauea esplode/ Video - massi grossi come frigoriferi scagliati in aria : Hawaii, eruzione vulcano Kilauea e terremoto M 4.4: nuova esplosione dopo due settimane di attività. Scatta il livello di massima allerta rossa. Le ultime notizie.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:42:00 GMT)

Hawaii - Vulcano Kilauea : si sviluppano enormi fratture nelle strade - ecco cosa significa questo nuovo problema : Nuove immagini mettono a fuoco un altro grave problema per la suddivisione di Leilani Estates, la più colpita dalla lava delle eruzioni del vulcano Kilauea sulla Grande Isola delle Hawaii: enormi e crescenti fratture nelle strade. E i geologi avvisano che il problema continuerà ancora a lungo. La ragione di queste enormi spaccature è semplice: mentre continua l’attività vulcanica nel distretto di Puna, il suolo essenzialmente si sta ...

Hawaii : esplode il Vulcano Kilauea - abitanti in fuga : sulla scala Richter, con forti ripercussioni sul turismo, uno dei motori trainanti dell'economia dell'isola. Le perdite ammontano a oltre 5 milioni di dollari.

Hawaii - esplode il Vulcano Kilauea : Una colonna di fumo nero alta fino a 9 chilometri, strade interrotte da larghe crepe, detriti e gente in fuga. Questo il panorama alle Hawaii da quando, all’albeggiare (verso le 20 del 17 maggio in Italia) una forte esplosione al centro del vulcano Kilauea ha deturpato parte dell’arcipelago. Circa 10mila le persone evacuate e, secondo le informazioni rilasciate dalle autorità locali, non si temono vittime. I danni sono per lo più strutturali, ...