Volley | mercato col botto | arriva Bruninho Il regista brasiliano è della Lube

Volley mercato maschile : i principali movimenti ufficiali al 15/5 Video : Il Volley mercato è gia' entrato nel vivo, soprattutto per volonta' di molti giocatori che vogliono presentarsi con i rispettivi impegni con la nazionale liberi da pensieri ed indecisioni sul proprio futuro. Così molti spostamenti sono gia' stati resi ufficiali o lo sono virtualmente pur mancando l' ufficiali ta'. Ecco una rapida carrellata delle principali operazioni di mercato che hanno animato questi primi giorni di nuovi acquisti e comunicati ...

Volley mercato : Leon verso Perugia - Zaytsev tra Modena e Trento - dubbi Lanza e Vettori. Velasco torna in Italia? : Siamo nel pieno dei playoff scudetto ma le voci di Volley mercato iniziano a farsi sempre più insistenti. Nelle ultime ore sono arrivati gli addii ufficiali di due colossi come Earvin Ngapeth (ha salutato Modena per accasarsi allo Zenit Kazan) e di Wilfredo Leon che ha proprio lasciato la corazzata russa ed è ormai molto vicino a Perugia. Due autentici colpi di mercato che scaldano già l’ambiente prima dell’estate. Saranno propri gli ...