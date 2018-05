Volley femminile | Nations League 2018 | l’Italia sfida Russia | Corea del Sud | Germania

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la seconda tappa. Torna Lucia Bosetti - out Egonu e Chirichella : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa della Nations League che si disputerà a Suwon (Corea del Sud) dal 22 al 24 maggio. Le azzurre, reduci da tre sconfitte consecutive, cercheranno di invertire la rotta contro Russia, Germania e Corea del Sud. Rispetto alla tappa di Lincoln rientra Lucia Bosetti (al posto di Alice Degradi) ma rimangono out le altre big Paola Egonu, ...

Volleyball Nations League – L’Italia femminile si prepara per la Corea del Sud : Volleyball Nations League: le azzurre si preparano al secondo round in Corea del Sud Suwon. Dopo esser sbarcata ieri in Corea del Sud la nazionale italiana femminile si è messa oggi al lavoro per preparare al meglio il secondo round della Volleyball Nations League. Archiviata la pool di Lincoln, nella quale le azzurre hanno raccolto solo un punto, da martedì L’Italia sarà impegnata nella Suwon Indoor Gym per affrontare Russia (22 maggio, ore ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “L’Italia migliora con la tecnologia : servizio - attacchi rapidi e tempi difensivi. Come crescerà la Nazionale” : L’Italia ha perso le prime tre partite della Nations League 2018 di Volley femminile, a Lincoln non è riuscita a tenere testa a Turchia, Polonia e USA ma va tenuto in considerazione che il gruppo era giovane e privo di diverse stelle Come Paola Egonu, Cristina Chirichella, Monica De Gennaro. Davide Mazzanti, CT della Nazionale, non si dimostra comunque preoccupato nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport visto che questo ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-USA 0-3 - le pagelle delle azzurre. Mingardi-Pietrini per la scossa - Nazionale in crisi : Questa notte l’Italia è stata sconfitta dagli USA nella terza partita della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre sono purtroppo incappate nel terzo ko consecutivo, le Campionesse del Mondo si sono rivelate più forti di fronte al proprio pubblico. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo. OFELIA MALINOV: 5,5. La difesa americana è eccezionale ma purtroppo la sua distribuzione di gioco non è delle migliori, le ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia travolta dagli USA - terza sconfitta consecutiva. Azzurre in difficoltà a Lincoln : terza sconfitta consecutiva per l’Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile, la competizione internazionale che da quest’anno sostituisce il Grand Prix. Le Azzurre sono state battute dagli USA con un netto 3-0 (25-21; 25-18; 25-21) e sono così incappate nel terzo ko in tre giorni: la prima tappa del torneo, svoltasi a Lincoln, si è rivelata amara per le ragazze di Davide Mazzanti, ancora troppo discontinue e in difficoltà ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia cerca l’impresa contro USA. Dopo due sconfitte - sfida alle Campionesse del Mondo : Questa notte (ore 02.30) l’Italia scenderà in campo per la terza partita della Nations League 2018 di Volley femminile. A Lincoln, le azzurre sfideranno gli USA nell’incontro che chiude il trittico oltreoceano: Dopo le due sconfitte contro Turchia e Polonia, la nostra Nazionale è chiamata a una difficile reazione contro le padrone di casa che invece vorranno riscattare a tutti i costi l’inatteso ko contro il sestetto di ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Polonia 2-3 - le pagelle delle azzurre. Guerra e Sylla spingono - sofferenza in ricezione : L’Italia è stata sconfitta dalla Polonia per 3-2 nel secondo match della Nations League 2018 di Volley femminile. Seconda battuta d’arresto consecutiva per le azzurre dopo quella con la Turchia, le ragazze di Davide Mazzanti faticano in termini di continuità e sono mancate in ricezione. Di seguito le pagelle delle ragazze scese in campo. ANASTASIA Guerra: 7. Ancora una volta è la migliore delle azzurre con i suoi 19 punti (top ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-USA (18 maggio). Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Nella notte di giovedì 18 maggio si giocherà Italia-USA, terzo match della Nations League 2018 di Volley femminile. A Lincoln, in casa delle Campionesse del Mondo, le azzurre vanno a caccia del colpaccio contro una formazione che sembra decisamente più quotata: le ragazze di Davide Mazzanti dovranno davvero superarsi se vorranno ottenere un risultato di lusso contro Hill e compagne, tecnicamente più forte rispetto al nostro sestetto che ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia non si rialza - la Polonia passa al tie-break. Sylla e Guerra non bastano : Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile. A Lincoln (USA) le azzurre sono state infatti battute dalla Polonia per 3-2 (21-25; 25-14; 19-25; 25-17; 15-12) e incappano nel secondo stop dopo quello all’esordio contro la Turchia. La nostra Nazionale conquista quantomeno il primo punto nel neonato torneo internazionale che sostituisce il Grand Prix ma, avanti 2-1, si era sperato di poter ...

