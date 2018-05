Vittorio Sgarbi | la profezia sul prossimo Capo dello Stato | ' Se Di Maio fa il ministro

Vittorio Sgarbi contro Rosita Celentano/ Video : “Vergognati! E quello che dice tuo padre fa cag...” : Vittorio Sgarbi contro Rosita Celentano: Video. “Vergognati! E quello che dice tuo padre fa cag...”, tuona il critico d'arte. Cosa ha detto la figlia di Adriano per scatenare la sua ira?(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:12:00 GMT)

Vittorio Sgarbi E ALESSANDRO SALLUSTI CONDANNATI PER DIFFAMAZIONE A DI MATTEO/ L'editoriale di Marco Travaglio : Nino Di MATTEO diffamato, SGARBI e SALLUSTI CONDANNATI: rispettivamente 6 e 3 mesi di carcere per le parole del critico su Il Giornale, "Riina suo complice". La notizia della condanna di VITTORIO SGARBI e ALESSANDRO SALLUSTI per DIFFAMAZIONE a causa di un articolo a firma del critico d’arte apparso a suo tempo sul Giornale (di cui il secondo è il direttore) arriva pochi giorni dopo il duro scontro verbale che Marco Travaglio ha avuto ...

Vittorio Sgarbi risponde a Lillo di Mauro : Condividendo la visione di una parte del mondo gay , Tommaso Cerno, Gianni Vattimo, Pierluigi Pizzi, , sono, in coscienza, avverso a ogni matrimonio, anche eterosessuale, non a libere convivenze. ...

Pm Di Matteo diffamato. Vittorio Sgarbi condannato a sei mesi di carcere : Il Tribunale di Monza ha condannato il critico d’arte e il giornalista Alessandro Sallusti rispettivamente a 6 e 3 mesi di carcere per l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti del magistrato. Oggetto della diatriba l'articolo scritto da Sgarbi dal titolo “Quando la mafia si combatte solo a parole”, e pubblicato su “Il Giornale”, nel gennaio 2014.Continua a leggere

ROCCO CASALINO - MENTANA BLOCCA IL COLLEGAMENTO : FUORIONDA AL TG LA7/ Video - Vittorio Sgarbi : “Lui è un incubo” : ROCCO CASALINO FUORIONDA al Tg La7: Enrico MENTANA interrompe il COLLEGAMENTO. Video, “Non è corretto”. Così il direttore del telegiornale, rientra in studio tagliando la diretta(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:20:00 GMT)

Vittorio Sgarbi massacra Silvio Berlusconi : 'Di Maio ti ha umiliato. Addio Forza Italia - vado al gruppo Misto' : Cosa c'è di peggio al mondo di un governo M5s-Lega? Io andrò nel gruppo Misto e starò tranquillo. Ma ancora non dispero'.

Vittorio Sgarbi - lettera a Silvio Berlusconi : 'Se cedi all'accordo Lega-M5s ti arrestano' : 'Ritirarti, dare appoggi esterni, consentire l'accordo Lega-M5s - sottolinea - equivale ad uscire di scena, ad abbandonare la politica, a riconoscere la sconfitta. Senza speranza e senza rivincita. ...

"INSULTARE DURANTE UN TALK SHOW NON E' REATO SE..."/ Vittorio Sgarbi salvato dal diritto di replica : "Insultare DURANTE un TALK SHOW non è REATO se...", Vittorio Sgarbi è stato difeso da un giudice di Genova sottolineando che la controparte deve essere presente almeno in videocollegamento.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:40:00 GMT)

Lettera aperta di Vittorio Sgarbi a Lillo Di Mauro : ... le mie "provocazioni" sono conseguenza di più remote indignazioni contro l'ignoranza e la banalità; la mia polemica sul mondo omosessuale, come può verificare dai miei spettacoli su Caravaggio e ...

Vittorio Sgarbi - la lezione di storia sul fascismo che farà venire una crisi di nervi a Laura Boldrini : Dunque, una battuta anche sull'attualità politica: 'Ma quale governo tecnico! Non si può fare niente con Salvini e Di Maio, si deve tornare a votare il più presto possibile'.

Vittorio Sgarbi : 'Perché Roberto Fico deve dimettersi' : 'Vite parallele. I due dioscuri, Fico e Di Maio . Il primo, l'anima pura del movimento, da qui in avanti chiamato Ficocolf, si è fatto trovare nella impurità dei pagamenti in nero , denari non presi ...