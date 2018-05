Vittima abusi di Padre Karadima Il Papa mi ha detto | “Se sei gay non importa | Dio ti ha

Chris Brown a processo per stupro - durissime accuse di abusi sessuali : i racconti raccapriccianti della Vittima : Chris Brown a processo per stupro. Continuano i guai giudiziari del rapper accusato di violenza sulle donne. Dopo essere stato duramente criticato per essere comparso in alcune foto mentre simulava lo strangolamento di una sua amica nella sua casa di Miami, il cantante è ora coinvolto in un altro scandalo, stavolta con pesanti implicazioni penali. Secondo il sito web TMZ, che ha riportato la dichiarazione dell'avvocato Gloria Allred che ...

Italia - una volta ogni tre giorni un bambino è Vittima di abusi sessuali : In occasione della Giornata nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, che ricorre oggi 5 maggio, il Telefono azzurro ha pubblicato i dati sulle violenze sessuali a danno dei minori.Continua a leggere

Ogni 72 ore un minore è Vittima di abusi sessuali - ma solo 1 su 3 denuncia : Nel 2017, Ogni 72 ore circa si è verificato un caso di abuso sessuale su minore, in 4 casi su 10 la vittima ha meno di 10 anni e quasi 3 su 4 sono bambine...

Brindisi : minorenne Vittima di abusi - ipnosi e costretta a compiere atti di autolesionismo : Arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata un uomo di 48 anni presidente di una associazione sportiva che si occupa anche di rievocazioni storiche del Brindisino. Era già in carcere dal 20 marzo scorso per violenza sessuale su una tredicenne.Continua a leggere

Abusi sessuali sugli studenti - prof suicida con mix di farmaci. Un collega : «Vittima di bulli» : La notizia dell'arresto ha fatto saltare gli schemi di quella vita così meticolosa e schiva, lo ha proiettato nel duro mondo dei processi e delle aule giudiziarie, dove assistito dagli avvocati Gian ...

Don Barone - Vittima conferma abusi : "Rapporti orali - poi recitavamo il rosario" : Un racconto doloroso, un passato che si fa fatica a dimenticare. Le parole di una ragazza di Caserta costretta ad avere rapporti orali con don Michele Barone, il prete del Tempio di Casapesenna arrestato a febbraio per...

Abusi sessuali per mano di un sacerdote? Inizia l'ascolto della presunta Vittima - : cominciato, in mattinata, l'incidente probatorio per ascoltare la 13enne, presunta vittima di Abusi sessuali per mano di un sacerdote . Innanzi al gip Cinzia Vergine, presso il Tribunale dei Minorenni,...

Pedofilo arrestato - "abusi su baby calciatori". Una sua Vittima 19enne morì per 'vendicarsi' : Grazie alle terribili testimonianze di quattro giovani da lui abusati, che hanno avuto il coraggio di denunciare i soprusi e le violenze, oggi un uomo di 75 anni, P.C., residente a Pisa, è...