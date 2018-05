Violenza su donne | a Milano iniziativa da Sofocle a Franca Rame

Lombardia : Piani - 300mila euro per progetti contro Violenza su donne : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – E’ stata presenta oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, l’iniziativa ‘Progettare la parità in Lombardia’ che rientra nel Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne – 2015/2018. “Anche quest’anno – spiega l’assessore regionale alle Pari opportunità, Silvia Piani – ...

Lombardia : Piani - 300mila euro per progetti contro Violenza su donne (2) : (AdnKronos) – Diverse le aree di intervento coinvolte: istruzione e formazione, integrazione, sport, lavoro e sistema socio-sanitario. I progetti dovranno essere presentati entro l’11 giugno 2018. “Anche nel 2016 e 2017 – continua l’assessore – erano stati messi a disposizione risorse pari a 300.000 euro anno, che hanno permesso di erogare contributi a 48 progetti coinvolgendo più di 400 partner: scuole di ...

Firenze - licenziati dall’Arma i due carabinieri accusati di Violenza sessuale/ “Una vittoria per le donne" : Firenze, licenziati dall’Arma i due carabinieri accusati di violenza sessuale. “Una vittoria per le donne", il commento di una delle due ragazze che sarebbero state violentate(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:35:00 GMT)

Presentazione del volume : "La Violenza alle donne - una prospettiva medievale" : ... a partire dalle eredità e dalle doti; matrimoni e monacazioni forzate; manipolazione delle coscienze e violenze inquisitoriali; maltrattamenti, prevaricazione e discriminazione nel mondo del lavoro. ...

Reggio Calabria : insediati i componenti dell'Osservatorio Regionale sulla Violenza contro le donne : Una grande conquista nel mondo femminile calabrese, un successo per il Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili della Calabria, per aver individuato la totale assenza dell'Osservatorio Regionale. ...

Per combattere la Violenza sulle donne bisogna partire dal linguaggio : Nel 2017, in Italia, dati ISTAT dicono che oltre il 43% delle donne ha dichiarato di aver subito violenze e pressioni psicologiche. Sono circa 8,3 milioni di donne. E questo dato tralascia le violenze fisiche che ogni anno fanno vittime. Ma gran parte delle violenze psicologiche sono indotte dal linguaggio, e in buona parte di quello che accade il linguaggio è fondamentale per creare o disinnescare strutture di pensiero, modi d'agire e ...

Uomini e Donne - Angelo Pisano : "Anna mi piaceva realmente. Io violento? La Violenza vera - io l'ho subita" : Angelo Pisano è uno dei protagonisti di quest'edizione del Trono Over di Uomini e Donne, il programma in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Ad esser maggiormente precisi, è da un bel po' di tempo che Angelo non rientra nelle dinamiche principali delle recenti registrazioni del programma di Maria De Filippi ma il 39enne casertano è stato uno dei protagonisti della prima parte di quest'edizione di Uomini e Donne grazie alla sua ...

ALBERICO LEMME / Lo scontro con Nadia Rinaldi : "La Violenza sulle donne è anche questo" (Domenica Live) : ALBERICO LEMME a Domenica Live: dopo le querele a Tonon e Cecchi Paone, torna nello studio di Barbara d'Urso per presentare nuova ricette per l'estate. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:20:00 GMT)

Miden - il nuovo romanzo di Veronica Raimo : “Quando la Violenza sulle donne sonda l’abisso” : Un giorno, in una località immaginaria di nome Miden, una ragazza bussa alla porta di una coppia con un’accusa di abuso sessuale. L’accusato è il suo ex professore di filosofia. La compagna del professore aspetta un figlio. Per molti "Miden" è il primo romanzo italiano del movimento #metoo, ma Veronica Raimo precisa: "Mi occupo di letteratura, non di cronaca".Continua a leggere

La marcia dei poliziotti ugandesi contro la Violenza sulle donne : “Se riuscirò a convincere qualche uomo a cambiare atteggiamento verso le donne, sarà già un traguardo importante”, dice il poliziotto Francis Ogweng. Leggi

Verona : le donne dei rally testimonial del Centro antiViolenza Petra (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Centro Petra, servizio gratuito rivolto a donne che subiscono violenza maschile tra le mura domestiche, ha registrato nel 2017 ben 333 richieste d’aiuto, per 161 nuovi casi (rispetto ai 146 del 2016) e un totale di 1.325 colloqui effettuati (erano stati 1.200 nel 2016)

Verona : le donne dei rally testimonial del Centro antiViolenza Petra : Verona, 24 apr.(AdnKronos) - Prosegue la collaborazione tra il gruppo sportivo Lady rally, le donne dell’automobilismo veronese, e il Centro antiviolenza Petra del Comune di Verona. Due gli appuntamenti in programma nel mese di giugno. Il 1° rally della Valpolicella che partirà da Negrar e al quale