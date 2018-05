VIDEO Napoli-Crotone 2-1 | highlights e gol Le parole di Maurizio Sarri Serie A 38^

VIDEO/ Napoli-Crotone (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata) : Video Napoli Crotone (2-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Con i gol di Milik e Callejon i partenopei condannano la squadra di Zenga alla retrocessione in Serie B.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 03:05:00 GMT)

Live Napoli-Crotone : probabili formazioni VIDEO : Il Napoli domenica affrontera' in casa per l'ultima giornata di Serie A, il Crotone. Il match si preannuncia difficile per entrambe le squadre, da una parte il Napoli ci terra' a vincere [Video]per battere il record di punti della societa' appena raggiunto la settimana scorsa, dall'altra, il Crotone fara' di tutto per vincere il match ed avere così una speranza per salvarsi. Una partita che vale la pena re, per cui vediamo subito dove guardarla ...

Bara per Insigne postata da Douglas Costa/ VIDEO - Napoli indignato con la Juventus : “Atteggiamento vergognoso" : Bara per Insigne postata da Douglas Costa, Video, Napoli indignato con la Juventus: “Atteggiamento vergognoso e offensivo di alcuni giocatori bianconeri". Scoppia la querelle(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:34:00 GMT)

Napoli - 8 grandi nomi per sognare - gli obiettivi : c'è l'attaccante del Barça VIDEO : Mancano oramai soltanto novanta minuti prima che il sipario cali definitivamente sul campionato italiano di calcio. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis [Video], Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli, come ben noto a tutti, si deve accontentare ancora una volta del secondo posto perché la Juventus ha conquistato il suo settimo scudetto consecutivo. La delusione e la rabbia per il mancato successo in una stagione che sarebbe potuta essere quella ...

2 grandi colpi da 45 milioni e due cessioni - sarà così il Napoli 2018/19? VIDEO : Siamo ormai giunti ad un passo dal termine della stagione e di un campionato che a tratti si è rivelato entusiasmante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Maurizio Sarri. Peccato che, però, alla fine ha avuto la meglio per la settima volta consecutiva la Juventus di Massimiliano Allegri. Le intenzioni del presidente e della societa' campana però sono quelle di continuare a fare bene, anzi di migliorare ancora di più il livello della ...

