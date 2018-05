Video Gol Milan-Fiorentina 5-1 | Highlights e Tabellino 38^giornata Serie A 20-05-2018

Video/ Napoli-Crotone (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata) : Video Napoli Crotone (2-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Con i gol di Milik e Callejon i partenopei condannano la squadra di Zenga alla retrocessione in Serie B.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 03:05:00 GMT)

Video/ Milan Fiorentina (5-1) : highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata) : Video Milan Fiorentina (5-1): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e le dichiarazioni della partita. I rossoneri dilagano nel secondo tempo e si prendono l'Europa League(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 03:01:00 GMT)

Video Gol Lazio – Inter 2 – 3 : Highlights e Tabellino 38^ Giornata Serie A - 20-05-18 : Risultato finale Lazio – Inter 2 – 3: Perisic (a), D’Ambrosio, Anderson, Icardi, Vecino, Cronaca e Video Gol, 38^ Giornata Serie A 20 Maggio 2018 All’Olimpico di Roma, al termine di una partita incredibile, l‘Inter rimonta la Lazio per 3-2 e ritorna a giocare la Champions League, esattamente dopo 6 anni. Inzaghi recupera in extremis Ciro Immobile, ma non riesce ad avere a disposizione Luis Alberto e Parolo. ...

I gol del Como sul Chieri Guarda il Video : Ecco le immagini della partita Como-Chieri, finale playoff del girone A di serie D. Il successo per 3-2 con reti di Gentile, Buono e Gabrielloni. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Video Gol Sassuolo-Roma 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 20-05-2018 : Risultato Finale Sassuolo-Roma 0-1: Cronaca e Video Gol Manolas 38° Giornata Serie A 20 Maggio 2018. Finisce 0-1 Sassuolo-Roma, valevole per la 38esima giornata di Serie A. La stagione si conclude con il prevedibile risultato di vittoria dei giallorossi, a caccia del terzo posto in classifica. Nel primo tempo il Sassuolo impatta ancora una volta che nonostante non possa ambire a nulla, il suo campionato non è ancora finito. Gli uomini di ...

Diretta/ Sassuolo Roma (risultato live 0-1) info streaming Video e tv : pasticcio di Pegolo su Manolas! : Diretta Sassuolo Roma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima giornata di Serie A, entrambe le squadre hanno già raggiunto gli obiettivi(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:30:00 GMT)

Diretta/ Cagliari Atalanta (risultato live 0-0) streaming Video e tv : gol annullato a Ionita! : Diretta Cagliari Atalanta info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della delicata sfida per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio). Il Cagliari riesce a sbloccare e a vincere il match con l’Atalanta: 1-0 il risultato finale alla Sardegna Arena nell’ultimo turno della serie A. Vediamo che è successo in campo negli ultimi minuti.

Video/ Livorno Lecce - 3-1 - : highlights e gol della partita - Supercoppa Serie C - : Video Livorno Lecce , risultato finale 3-1, highlights e gol della partita, valida per il secondo turno della Supercoppa di Serie C.

Video/ Juventus Verona (2-1) : standing ovation per Buffon. Highlights e gol della partita (Serie A) : VIDEO Juventus Verona (2-1): Highlights e gol della partita di Serie A per la 38^ giornata che è stata disputata all'Allianz Stadium (sabato 19 maggio).(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 08:36:00 GMT)

Video Gol Juventus-Hellas Verona 2-1 : Highlights e Tabellino Serie A 13-5-2018 : Risultato Finale Juventus-Verona 2-1: Cronaca e Video Gol Rugani, Pjanic, Cerci e Highlights Partita 38^ Giornata Serie A 13 Maggio 2018. La Juventus omaggia nel migliore dei modi la sua leggenda, Gianluigi Buffon, che dopo 17 anni lascia i colori bianconeri con una vittoria per 2-1 contro il già retrocesso Hellas Verona. La partita necessariamente passa in secondo piano quando, al 64′, il capitano nel tripudio più assoluto di tutto ...

Diretta/ Juventus Atalanta Primavera (risultato finale 4-1) streaming Video e tv : goleada bianconera : Diretta Juventus Atalanta Primavera: info streaming video e tv del match dell'ultima giornata del campionato giovanile. La Dea è già sicura delle semifinali play off.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:55:00 GMT)