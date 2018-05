Victoria non sorride accanto a Beckham | ecco perchè | “David la riempie di corna”

sportfair

(Di lunedì 21 maggio 2018)bellissimo etriste, ildel non sorriso dell’ex Spice Girl in una triste motivazione: “David la tradisce ripetutamente” Davidpresenzia al Royal Wedding conla moglie. L’ex calciatore appare in forma smagliante alle nozze di Meghan Markle ed il principe Harry e tutti i giornali parlano del suo look perfetto. A far chiacchierare il gossip però spunta anche un altro dettaglio che attira l’attenzione dei curiosi: la serietà del volto di. La bella ex Spice Girl non è certo abituata a grandi sorrisi e dimostrazioni di entusiasmo, ma una chicca di gossip spiega ildel suo viso più corrucciato che mai. Secondo Giovanni Ciacci, la moglie dell’ex centrocampista sarebbe triste per i ripetuti tradimenti di lui. L’esperto di pettegolezzi riferisce a Domenica Live uno degli ultimi ...