Victoria Beckham ha le corna L' indiscrezione di Giovanni Ciacci a Domenica

“Ecco perché Victoria Beckham aveva il muso alle nozze”. Indiscrezione choc. Alle nozze di Harry e Meghan lo hanno notato tutti : David impeccabile - lei in un brutto stato. Un retroscena parecchio pesante : La notizia rischia di avere l’effetto di una bomba e, dicono in molti, confermerebbe il motivo di quel broncio perenne sul viso di Victoria Adams. Cantante icona della generazione anni ’80, stilista di discreta fama, attrice e tra le donne più invidiate del mondo. O forse no perché pare proprio che il marito David non sia una stinco di santo, anzi l’abbia tradita a più riprese. A rivelarlo nello studio di Barbara D’Urso è stato Giovanni ...

“Che scivolone!” Royal wedding - Victoria Beckham è la più criticata. Guardatela bene… : Che bellezza il Royal wedding. E che bellezze! Prima tra tutte la sposa, Meghan Markle, che ha davvero lasciato tutti senza parole con l’abito di Waight Keller, direttore artistico di Givenchy. Una scelta a sorpresa, questa, perché la Keller non era mai stata citata tra i possibili designer. L’abito, in ogni caso, è piaciuto: semplice, classico, senza pizzo ma con scollo a barchetta e un lunghissimo velo decorato, ricamato a ...

Victoria e David Beckham alle nozze di Harry e Meghan - a sorpresa unica Spice Girl al Royal Wedding : Sono stati tra i primi, tra i grandi nomi attesi a Windsor, ad arrivare in chiesa: Victoria e David Beckham alle nozze di Harry e Meghan hanno attirato l'attenzione dei fotografi e scatenato una ridda di commenti sui social network, sia per la prestanza di lui che resta uno dei sex symbol inglesi più amati, sia per lo stile di lei, notevolmente migliorato rispetto alle scelte di look per il precedente matrimonio reale, quello di William e Kate ...

A casa di David e Victoria Beckham tra lusso e modernità : I Beckham sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: di successo e bellissimi. La loro casa non poteva essere da meno. La loro abitazione è costata 8 milioni di sterline e i lavori ...

Stefano Gabbana : pollice verso a Victoria Beckham : Il 17 aprile è stato il compleanno di Victoria Beckham, ex Spice Girl e da anni stilista di successo. Per l’occasione, come si può immaginare sono stati tanti gli auguri sui social, compresi quelli del magazine Vogue Brasil, che ha condiviso su Twitter una foto della designer per celebrare i suoi quarantaquattro anni. Tra i commenti apparsi sotto l’immagine, anche uno – non proprio criptico – firmato da Stefano Gabbana: ...

Victoria Beckham : la torta del suo compleanno dice tutto su come fa ad essere così magra : Quando è troppo, è troppo The post Victoria Beckham: la torta del suo compleanno dice tutto su come fa ad essere così magra appeared first on News Mtv Italia.