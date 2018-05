ilfattoquotidiano

: Venezuela, Nicholas Maduro rieletto per altri 6 anni tra affluenza crollata del 33% e… - TutteLeNotizie : Venezuela, Nicholas Maduro rieletto per altri 6 anni tra affluenza crollata del 33% e… - JoseAintza : RT @fattoquotidiano: Venezuela, Nicholas Maduro rieletto per altri 6 anni tra affluenza crollata del 33% e denunce di brogli - anchedipiu : RT @fattoquotidiano: Venezuela, Nicholas Maduro rieletto per altri 6 anni tra affluenza crollata del 33% e denunce di brogli -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Ilalle urne, come previsto, ha, che rimane alla guida del paese persei. Un risultato già annunciato nei mesi prima del voto, vista anche l’assenza dell’opposizione, che da tempo aveva annunciato che non si sarebbe candidata perché non erano tutelate le condizioni minime di trasparenza. Ma il dato più significativo è quello dell’del 33%, col principale sfidante che si rifiuta di accettare il risultato e con una serie denunce di irregolarità da parte di candidati e media dell’opposizione. Il presidente in carica ha ottenuto il 67,7% dei voti (circa 5,8 milioni) contro il 21,2% (circa 1,8 milioni di voti) di Henri Falcon, ex governatore e chavista dissidente, mentre il pastore evangelico Javier Bertucci si è fermato a 930mila voti. Ma il dato cruciale è stato quello dell’: secondo il Cne è stata ...