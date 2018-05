Venezuela | Maduro rieletto presidente ma l' opposizione contesta | ' Elezione illegittima'

Venezuela - opposizione contesta elezione Maduro : 'Illegittima' : Henri Falcon, candidato oppositore alla presidenza del Venezuela, ha annunciato che non riconosce la legittimità delle elezioni ed esige che si convochino nuove presidenziali. "Disconosciamo questo ...

Venezuela - Maduro rieletto. L'opposizione : «Vittoria illegittima» : ... la tesserina che dà diritto a pacchi di viveri e altri servizi sociali ed è l'unica forma di sopravvivenza per la maggioranza della popolazione ridotta alla fame dal crollo dell'economia. In alcuni ...

Venezuela - Maduro rieletto. L’opposizione insorge : «Vittoria illegittima» : Al presidente Venezuelano oltre 5 milioni di voti sugli 8 totali (pari al 46% degli iscritti) espressi durante le elezioni di ieri. All’avversario Falcon 1,8 milioni di preferenze

Venezuela - Maduro verso la rielezione : 03.47 Dopo la conclusione delle votazioni in Venezuela, Caracas si appresta ora a sancire la rielezione del presidente Maduro, che ha affrontato le elezioni, anticipate, quasi senza rivali. A sfidarlo, l'ultraliberista Henri Falcon, e il pastore evangelico di origine italiana Javier Bertucci. L'astensionismo promosso dall'opposizione "è già sconfitto" ha assicurato il leader chavista. Ma gli oppositori dicono: affluenza sotto il 30%.

Nicolas Maduro : rielezione per dare il colpo di grazia al Venezuela : Oggi, domenica 20 maggio, in Venezuela si è dato inizio alle votazioni per la candidatura del nuovo presidente. Alle ore 6 del mattino (mezzogiorno in Italia), l'attuale presidente Nicolas Maduro si è recato ai seggi per esprimere la sua volontà, con l'obiettivo di essere rieletto con un margine maggiore di quello ottenuto nel 2013. In tale occasione si è diffuso nel paese un clima di preoccupazione, dovuto alla quasi certa rielezione di colui ...

In Venezuela le elezioni farsa per rieleggere Maduro. Gli Usa alzano la voce mentre l'Europa : 'Gli Stati Uniti sono al fianco dei Paesi democratici in tutto il mondo che sostengono i Venezuelani e il loro diritto a eleggere rappresentanti nel corso di elezioni libere ed eque', ha aggiunto. ...

Urne aperte in Venezuela - Maduro è ancora il favorito : Il messaggio, lanciato su Twitter, ribadisce che gli Stati Uniti "sono al fianco delle nazioni democratiche nel mondo in sostegno del popolo Venezuelano e del loro diritto sovrano ad eleggere i ...

ELEZIONI Venezuela 2018/ Boicottaggio opposizioni - Maduro “no dittatura - è Paese libero”. Papa “stop violenze” : ELEZIONI Presidenziali VENEZUELA 2018: la "farsa" per il trionfo di Nicolas Maduro. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il Presidente: "promette cibo a chi lo ha votato"(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:56:00 GMT)

Venezuela - Papa Francesco chiede a Maduro di non fare ricorso alla violenza : L'erede politico di Hugo Chavez è responsabile di una vera a propria implosione dell'economia del Paese, che si trova a con un tasso d'inflazione annuo di circa il 14.000% e dove il salario minimo è ...

Venezuela al voto - Maduro favorito ma il Paese è sull'orlo del collasso : Il Venezuela sta infatti vivendo la più alta inflazione al mondo. Le stime del Fondo Monetario Internazionale dello scorso aprile parlano addirittura del 13.000 per cento, a fronte di una contrazione ...

Venezuela - la farsa per eleggere Maduro : Già perché oggi nel Paese con le maggiori riserve petrolifere al mondo si muore di fame e chi può scappa, mentre solo una piccola percentuale di pueblo - i funzionari di regime - lucra fortune ...

Elezioni Venezuela 2018 - ‘farsa’ per trionfo di Maduro/ Le opposizioni : “chi vota il presidente riceve cibo” : Elezioni Presidenziali Venezuela 2018: la "farsa" per il trionfo di Nicolas Maduro. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il presidente: "promette cibo a chi lo ha votato"(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:15:00 GMT)

