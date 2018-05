Venezuela | Maduro rieletto presidente fra bassa affluenza e accuse di brogli

"Questo voto è una frode. Il Venezuela di Maduro in mano a mafie e narcos" : Quanto sta succedendo qui non è paragonabile a nessun'altra dittatura al mondo, neanche a Cuba, e il Venezuela oggi accoglie anche campi d'addestramento di Hezbollah. Il terrorismo internazionale, a ...

Venezuela - Maduro rieletto ma crolla l’affluenza. L’opposizione : “Vittoria illegittima” : Venezuela, Maduro rieletto ma crolla l’affluenza. L’opposizione: “Vittoria illegittima” Il leader rieletto per altri sei anni con oltre il 68% dei voti ma il vero dato è l’affluenza, letteralmente crollata dopo che la maggior parte delle opposizioni aveva rinunciato alle urne, invitando la popolazione a non partecipare. Anche gli unici rivali che si erano presentati […] L'articolo Venezuela, Maduro rieletto ma crolla l’affluenza. ...

Nicolas Maduro : rielezione per dare il colpo di grazia al Venezuela : Oggi, domenica 20 maggio, in Venezuela si è dato inizio alle votazioni per la candidatura del nuovo presidente. Alle ore 6 del mattino (mezzogiorno in Italia), l'attuale presidente Nicolas Maduro si è recato ai seggi per esprimere la sua volontà, con l'obiettivo di essere rieletto con un margine maggiore di quello ottenuto nel 2013. In tale occasione si è diffuso nel paese un clima di preoccupazione, dovuto alla quasi certa rielezione di colui ...