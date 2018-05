Vela – X-Yacht Med Cup | nel Golfo di Tigullio due belle regate

sportfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) Neldelè tornata la X-Med Cup con duegiornate died eventi collaterali: oltre 20 le imbarcazioni al via La X-s Med Cup – dopo qualche anno di pausa – è tornata protagonista grazie allo slancio dell’importatore esclusivo per l’Italia del prestigioso cantiere danese. L’idea è stata quella di radunare nel week end del 19-20 maggio a Chiavari gli armatori che hanno scelto il design, la qualità e la performance propria del cantiere nord europeo, per condividere momenti in cui la passione e lo stile si distinguono. La formula ha previstoper le classi d’altura FIV IRC e ORC, ma anche prove da vivere con lo spirito di vere e proprie veleggiate, abbinando a terra eventi sociali particolarmente curati per favorire la condivisione tra tutti i partecipanti di quelle emozioni che laoffre. Un clima dunque dove la performance ...