Vela – Francesco Rebaudi e Kinnor conquistano il Trofeo SIAD-Bombola d’Oro

(Di lunedì 21 maggio 2018) Ultimo giorno di regata per la flotta dei Dinghy. Tre prove di giornata per l’assegnazione del ‘bombolino’. La flotta dei Dinghy del Circolo Velico di Santa Margherita Ligure domina l’edizione 22 Ottime condizioni meteo per l’ultima giornata del, 3 prove di giornata che sommate alle 3 prove dei due giorni precedenti, hanno consentito al comitato di regata di concludere ilcon 6 regate, tutte contraddistinte da condizioni di vento leggero e quindi molto tecniche e combattute. Vittoria overall per‘Paco’, in grado di leggere bene il campo di regata e che con il suoha imbroccato una impressionante stringa di risultati (15,1,2,4,4,1) che si è quindi aggiudicato il. In seconda posizione il temibile binomio Andrea Falciola – Superpippo (5,11,1,1,8,5) che riesce a staccare di soli 3 punti Vittorio D’Albertas a ...

Vela - Europei Laser 2018 : Italia senza acuti. Manca ancora Francesco Marrai : Gli Europei delle classi Laser di Vela si sono conclusi senza particolari acuti per l’Italia, se non nella vittoria di singole regate. Gli azzurri non sono stati in grado di lottare con i migliori a La Rochelle, destinati alle posizioni di rincalzo, sia al maschile che al femminile. Tra gli uomini della classe Standard il migliore è stato Marco Gallo, che ha però concluso al 23° posto complessivo, 13° tra i velisti Europei. La sua campagna ... : Glidelle classidisi sono conclusiparticolari acuti per l’, se non nella vittoria di singole regate. Gli azzurri non sono stati in grado di lottare con i migliori a La Rochelle, destinati alle posizioni di rincalzo, sia al maschile che al femminile. Tra gli uomini della classe Standard il migliore è stato Marco Gallo, che ha però concluso al 23° posto complessivo, 13° tra i velisti. La sua campagna ...

“Perché è finita con Francesco Monte”. Le prime parole di Paola Di Benedetto dopo l’ufficializzazione della rottura. Madre Natura ha riVelato tutto : finalmente chiarezza : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati, ormai la notizia è di dominio pubblico, e cioè che tutti stavano aspettando è proprio: le prime parole di Paola. Che le cose tra di loro non stessero andando bene si sapeva, circolavano sul web e non solo da diverso tempo molte voci. A quanto pare, dopo l’Isola le cose tra i due ex naufraghi non sono andate come sperato dai fan del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi. dopo i ... Monte eDisi sono lasciati, ormai la notizia è di dominio pubblico, e cioè che tutti stavano aspettando è proprio: ledi. Che le cose tra di loro non stessero andando bene si sapeva, circolavano sul web e non solo da diverso tempo molte voci. A quanto pare,l’Isola le cose tra i due ex naufraghi non sono andate come sperato dai fan del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi.i ...

Vela - Europei Laser 2018 : Francesco Marrai torna in acqua per ritrovare la vittoria. Anche Giovanni Coccoluto può provarci : Scatteranno lunedì gli Europei delle classi Laser, Standard e Radial, nella baia di La Rochelle, nella costa ovest della Francia. Saranno quindi assegnati due titoli continentali, detenuti dall’inglese Nick Thompson e dall’olandese Marit Bouwmeester. Medaglia d’argento in carica, farà il suo ritorno in acqua Francesco Marrai. È sicuramente lui l’asso della spedizione azzurra, assente dai campi di regata dalla fine di ... : Scatteranno lunedì glidelle classi, Standard e Radial, nella baia di La Rochelle, nella costa ovest della Francia. Saranno quindi assegnati due titoli continentali, detenuti dall’inglese Nick Thompson e dall’olandese Marit Bouwmeester. Medaglia d’argento in carica, farà il suo ritorno in. È sicuramente lui l’asso della spedizione azzurra, assente dai campi di regata dalla fine di ...