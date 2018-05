Vegeth e Zamasu arrivano in Dragon Ball FighterZ settimana prossima | nuove immagini

Vegeth Blue e Zamasu in Dragon Ball FighterZ a fine maggio : nuovi dettagli : Vegeth Super Saiyan Blue e Fused Zamasu stanno per arrivare in Dragon Ball FighterZ come DLC alla fine del mese di maggio. La notizia è stata annunciata nel nuovo numero della rivista V-Jump di Shueisha, che arriverà nelle edicole giapponesi nel corso di questo mese. Una data specifica per il lancio di Vegito Blue e Fused Zamasu non è stata annunciata, ma è probabile che sarà intorno al 29 o il 30 maggio. La rivista ha anche svelato le ...