VASCO ROSSI | “NON STOP TOUR” “Faccio come Bob Dylan | non smetterò mai | Il rock italiano

VASCO ROSSI torna sul palco : "Potevo smettere - ma sul palco mi tengo in riga" : Tutti pensavano che il concerto record di Modena Park della scorsa estate fosse l'ultimo e, invece, Vasco Rossi torna sul palco e continua a far emozionare i suoi fan. L'1 e 2 giugno aprirà il suo tour allo stadio di Torino. Con lui, la sua band storica e la new entry, il chitarrista Vince Pastano. In un'intervista a La Stampa, il rocker di Zocca confessa di dover fare i conti con il dopo-Modena, dove a vederlo sono arrivati in ...

Musica - VASCO ROSSI torna sul palco con il Non stop live : “Mai pensato di smettere - riparto con un never ending tour” : “Dopo Modena Park potevo smettere, molti pensavano che smettessi, dopo una cosa del genere così un po’ sugli allori, aspetti. Ma io non sono fatto così. Andare sul palco vuol dire dovermi tenere anche un po’ in riga”. A poco meno di un anno dal concerto dei record di Modena, Vasco Rossi si prepara per salire di nuovo sui palchi d’Italia, con il Non stop live Tour (parte il 27 maggio da Lignano). “Mai pensato ...

VASCO ROSSI : 'Smettere? No - il palco è la mia droga' : Ride Vasco, mentre confessa la sua dipendenza: 'Non posso smettere. Lo stadio è come le sostanze pesanti. E poi, andare sul palco, mi aiuta a tenermi in riga'. Cappello in testa, la faccia da emiliano ...

Biagio Antonacci a Radio2 tra imitazioni di VASCO ROSSI e Luca Carboni - esibizioni dal vivo e duetti con i fan : Mattatore assoluto di Radio2 Social Club e Non è un Paese per Vecchi, Biagio Antonacci a Radio2 ha tenuto banco per diverse ore con la sua musica e i suoi racconti, esibendosi dal vivo, incontrando i fan e duettando con alcuni di loro. Ospite di Radio2 nel Biagio Antonacci Day, la giornata rinominata in suo onore per la partecipazione dal vivo negli studi di via Asiago, Antonacci è arrivato in radio per il programma di Luca Barbarossa e ...

Il chitarrista Tedesco in tour con VASCO Rossi : CREMONA - 'Finalmente posso stringerti la mano: ecco cosa dirò a Vasco quando lo incontrerò nel backstage. E già ora sono tremendamente emozionato'. Dopo una collaborazione 'al buio' che dura ormai da ...

Anche Clara Moroni con VASCO ROSSI nel tour 2018 con l’album Unica e il singolo Se avessi un figlio (video) : La sua esclusione dalla superband che accompagnerà il rocker negli stadi aveva fatto molto rumore qualche settimana fa, ma ci sarà Anche Clara Moroni con Vasco Rossi nel tour 2018 in partenza il primo giugno da Torino, Anche se non nella solita veste. La storica vocalist di Vasco Rossi non sarà più la corista del gruppo, sostituita dalla polistrumentista marchigiana Beatrice Antolini che oltre a curare i cori suonerà un gran numero di ...

L’hotel in cui alloggia VASCO ROSSI a Rimini assediato dai fan : video dell’incontro col rocker : Preso d'assalto l'hotel scelto da Vasco Rossi a Rimini per alloggiare in città durante le prove del VascoNonStop Live 2018, il nuovo tour negli stadi che porterà il rocker di Zocca in giro per l'Italia dal primo giugno (data zero a Lignano Sabbiadoro il 27 maggio). Da qualche giorno ormai, dopo aver lavorato allo show in studio a Los Angeles insieme alla band e al direttore musicale Vince Pastano, Vasco è tornato in Italia per le prove vere e ...

In riva al mare la musica dell'estate : si comincia con VASCO Rossi : Stadio Teghil, Beach Arena e Arena Alpe Adria. Sono questi i vertici del triangolo della musica che animerà Lignano nell'estate 2018. A cominciare da quello che è l'evento clou: il concerto di Vasco ...

L’arrivo di VASCO ROSSI a Rimini per le prove del tour 2018 (video) : l’accoglienza calorosa del pubblico : calorosa accoglienza per Vasco Rossi a Rimini, pronto a dare il via alle prove del VascoNonStopLive 2018, il tour negli stadi in partenza il 27 maggio con la data zero di Lignano Sabbiadoro, che tra l'1 e il 21 giugno raggiungerà le città di Torino, Padova, Roma, Bari e Messina. Era atteso ormai da giorni ed è arrivato il Primo Maggio, mentre nel resto d'Italia andavano in scena i Concertoni della Festa dei Lavoratori di Roma e Taranto. Dopo ...

VASCO ROSSI e i suoi “scolleghi” - da Morandi a Dalla a Zucchero e De André : le rivelazioni del rocker : A meno di un mese Dalla data zero del suo tour negli stadi, Vasco Rossi si racconta senza filtri tra ricordi, opinioni e ironia parlando non solo di ciò che lo aspetta col nuovo VascoNonStop Live, ma anche del suo passato, visto che in 40 anni di carriera gli aneddoti non mancano. Oltre ad anticipare parte della scaletta del suo tour 2018, nella lunga intervista concessa a Vanity Fair per il numero che gli ha dedicato la copertina Vasco ha ...

VASCO ROSSI sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni : “Il massimo dell’autocelebrazione con le sue canzonette” : Ha decisamente le idee molto chiare Vasco Rossi sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, che ha visto solo in parte ma di cui si è fatto un'impressione molto nitida. Mentre si prepara a tornare sul palcoscenico dei principali stadi italiani col nuovo tour VascoNonStop Live, il rocker di Zocca dispensa anticipazioni sulla scaletta ma anche opinioni personali, come quelle contenute nell'intervista a Vanity Fair che questa settimana gli ha ...

La scaletta di VASCO ROSSI per il tour 2018 anticipata dal rocker : “Un sacco di canzoni restano fuori” : A un mese dalla data zero del VascoNonStop Live, le prime anticipazioni sulla scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 sono arrivate dallo stesso rocker di Zocca in un'intervista a Vanity Fair, che gli dedica la copertina di questa settimana e un servizio corredato dalle foto di Charlie Gray. Parlando con Enrica Brocardo, Vasco Rossi ha anticipato qualche dettaglio sulla scaletta che metterà in scena negli stadi col nuovo tour in partenza ...

VASCO Rossi/ "Modena Park una seduta psicanalitica. E sulla scaletta del VASCO Non Stop Live..." : Vasco Rossi svela i dettagli sulla scaletta del Vasco Non Stop Live e, in un'intervista, lancia frecciatina ai colleghi parlando di beneficienza pubblica.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 08:10:00 GMT)

VASCO ROSSI/ Da Pavarotti alla beneficenza : "Fermarmi con la musica? Non ne ho voglia neanche un po'" : VASCO ROSSI annuncia una nuova serie di concerti e intanto in una intervista attacca un po' quasi tutti i suoi colleghi, ad esempio quelli che fanno spettacoli di beneficenza(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:50:00 GMT)