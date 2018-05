Valle d' Aosta | trionfa la Lega Tracollo di Forza Italia e Pd

Valle D’AOSTA - RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 2018/ Vince UV - ok Lega-M5s - Pd-FI ko : i 35 Consiglieri eletti : RISULTATI VALLE d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: chiuso scrutinio per il Consiglio, ecco i 35 eletti. Ultime notizie: UV primo partito, exploit Lega e calo M5s. Fuori Pd e Forza Italia(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 21:02:00 GMT)

Elezioni regionali Valle d’Aosta - i risultati definitivi : Forza Italia e Pd senza seggi : Union Valdotaine rimane il primo partito della Valle d'Aosta con il 19% dei consensi ma sconta un netto calo rispetto al 2013. La Lega vola e torna in consiglio regionale dopo 20 anni con il 17% delle preferenze. Fuori dall regione Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che non raggiungono la soglia di sbarramento.Continua a leggere

Regionali - Valle d'Aosta : vince l'Union Valdôtaine. Subito dietro - la Lega : Così dai dati definitivi delle elezioni Regionali: Unione valdoteine primo partito, secondo la Lega: entrambi però conquistano 7 seggi - Dalle urne di ieri esce oggi il definitivo nuovo Consiglio ...

Regionali - Valle d'Aosta : vince l'Union Valdôtaine - subito dietro la Lega : Così dai dati definitivi delle elezioni Regionali: Unione valdoteine primo partito, secondo la Lega: entrambi però conquistano 7 seggi - Dalle urne di ieri esce oggi il definitivo nuovo Consiglio ...

Regionali Valle d'Aosta - spoglio in corso : Union Valdotaine avanti | : Tra le novità di questa tornata elettorale, lo scrutinio centralizzato in quattro poli , Aosta, Saint-Pierre, Fenis e Verres, iniziato alle 8 di mattina , SPECIALE Regionali ,

Elezioni Valle d'Aosta - i risultati : fuori Pd e Forza Italia. E la Lega trionfa : La Valle d'Aosta potrebbe essere la prima regione italiana dalla quale restano esclusi sia il Pd e Forza Italia, vale a dire i partiti che si sono contesi il governo del Paese nella Seconda repubblica.

Valle d'Aosta - exit poll : Unionisti in testa sulla Lega : 12.52 - I primi exit poll sui risultati delle elezioni regionali in Valle d'Aosta sono relativi ai due dei quattro poli elettorali centralizzati allestiti, quelli di Aosta e Verres. I dati, non ufficiali, danno il partito unionista Union Valdôtaine in testa 20%, in vantaggio sul 17% della Lega. Si tratta di dati riferiti ad appena 1067 schede scrutinate, spiega l’Ansa. Lo spoglio dei seggi sarebbe iniziato con un'ora di ritardo rispetto al ...

Elezioni regionali : prova di forza della Lega in Valle d'Aosta - male i 5s - malissimo il Pd : In Valle d'Aosta i risultati delle Elezioni regionali confermano il trend delle ultime consultazioni elettorali: gli elettori scelgono di dare la propria preferenza al centrodestra e in particolare è...

Regionali in Valle d'Aosta - dal consiglio restano fuori Pd e Forza Italia : La Valle d'Aosta è la prima regione Italiana dalla quale restano esclusi sia il Pd e Forza Italia, vale a dire i partiti che si sono contesi il governo del Paese nella Seconda repubblica. Così ...

Regionali - Valle d'Aosta : avanti l'Union Valdôtaine tallonata dalla Lega : Primi dati parziali delle elezioni Regionali: Union Valdôtaine primo partito, secondo la Lega, terzo Union Valdôtaine progressista. Pd ai mini termini - Procede in Val d'Aosta lo spoglio delle schede ...

Regionali - Valle d'Aosta : avanti l'Unione valdotaine - tallonata dalla Lega : Primi dati parziali delle elezioni Regionali: Unione valdotaine primo partito, secondo la Lega, terzo Unione valdotaine progressista. Pd ai mini termini - Procede in Val d'Aosta lo spoglio delle ...

Valle d’Aosta. La Lega sbanca alle Regionali - primo partito gli autonomisti : E’ boom di voti per la Lega di Matteo Salvini alle Regionali della Valle d’Aosta. Dopo tre poli elettorali scrutinati

Elezioni Valle d'Aosta - boom della Lega che tallona l'Unione Valdotaine : Arrivano i primi risultati sulle Elezioni regionali in Valle d'Aosta , si è votato ieri, . Quando risulta scrutinato il 10,71% delle schede , 7.190, , l' Unione Valdotaine è al 19,04%, seguita a poca ...

Valle d'Aosta - boom della Lega M5S in forte calo - crollano FI-Fdi Male il Pd. Regionali - lo scrutinio : Elezioni Valle d'Aosta risultati. Fortissima avanzata della Lega di Matteo Salvini alle Regionali in Valle d'Aosta. A scrutinio in corso, primo partito con il 19,5% è l'Unione Valdotaine ma il Carroccio è in seconda posizione con il 17% circa Segui su affaritaliani.it