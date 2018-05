Valle d' Aosta | boom della Lega M5S in forte calo | crollano FI-Fdi Male il Pd Regionali

Elezioni regionali - nuova prova di forza della Lega di Salvini anche in Valle d'Aosta : In Valle d'Aosta i risultati delle Elezioni regionali confermano il trend delle ultime consultazioni elettorali: gli elettori scelgono di dare la propria preferenza al centrodestra e in particolare è...

Valle d’Aosta - risultati Elezioni Regionali 2018/ Ultime notizie scrutinio : balzo Lega - calo M5s - tiene l’UV : Valle d'Aosta, Elezioni Regionali 2018: iniziato scrutinio per il Consiglio, in serata i risultati. Ultime notizie: movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia. Quando sono state scrutinate circa il 10% delle schede valide alle Regionali, si possono già osservare alcuni primi risultati parziali che fanno riflettere (se fossero poi confermati con l’avanzare dello scrutinio ovviamente): la Lega di Matteo Salvini oscilla tra ...

Valle d'Aosta - Lega : "Stiamo volando" : E' in corso in Valle d'Aosta, nei quattro poli allestiti nei comuni di Saint-Pierre, Fénis, Verrès e Aosta, lo spoglio centralizzato delle schede delle elezioni di ieri per il rinnovo del Consiglio ...

Regionali Valle d'Aosta : prime mille schede - Union Valdotaine in testa - exploit Lega : Union Valdotaine in vantaggio con circa il 20 per cento ed exploit della Lega che si attesta al 17 per cento. Questi i primi dati delle elezioni Regionali della Valle d'Aosta quando sono state scrutinate 1067 schede nei poli centralizzati di Aosta e Verrès, secondo quanto ha appreso l'ANSA. La lista Pour Notre Vallée-Stella alpina sta ottenendo il 10,9 per cento, il Centro destra è al 2,9%, il Partito democratico 6,7%, ...

Valle d'Aosta : al via scrutinio regionali - spoglio centralizzato : Da stamattina è in corso lo spoglio delle schede, in via sperimentale con sistema centralizzato in 4 poli. Al massimo fra 12-14 ore i risultati. Affluenza in calo, al 65,12% - In Valle d'Aosta è ...

Regionali Valle d'Aosta - spoglio in corso : ieri ha votato il 65 - 12% | : Tra le novità di questa tornata elettorale, lo scrutinio centralizzato in quattro poli , Aosta, Saint-Pierre, Fenis e Verres, ; iniziato alle 8 di mattina, dovrebbe durare, secondo le stime, tra le 12 ...

Valle d'Aosta - al via lo scrutinio per le regionali : La situazione in Valle è complicata e il voto regionale potrebbe segnare del tutto la fine di un'epoca politica. Dal 2013 ad oggi si sono alternate sei maggioranze e quattro diversi presidenti ...

Elezioni regionali in Valle d'Aosta - affluenza in calo : affluenza in calo per le Elezioni regionali in Valle d'Aosta. Alla chiusura dei seggi ha votato il 65,12% degli aventi diritto contro il 73,03% del 2013 , 72.28% alle Politiche del 4 marzo, . Lo ...

La Valle d'Aosta al voto - alle 19 affluenza al 52 - 03% : Scende l'affluenza in Valle d'Aosta dove 103.117 elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio della Regione.alle 12 ai seggi si è recato il 20,93% degli aventi diritto, mentre alle 19 la percentuale è salita al 52,03% (contro il 58,62% del 2013). Un trend confermato dal dato definitivo: ha votato il 65,12%, pari a 67.146 votanti. Un calo dell'8% circa rispetto al 2013, quando sempre alle consultazioni regionali, aveva votato ...

Regionali - chiude le urne in Valle d'Aosta : La campagna elettorale è stata segnata dalla presenza di big della politica nazionale, dal reggente del Pd Maurizio Martina al leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, il segretario della Lega ...

ELEZIONI Valle D’AOSTA - REGIONALI 2018/ Affluenza - ultime notizie e risultati : alle 19 hanno votato il 52 - 03% : Valle d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: urne aperte per rinnovo del Consiglio, domani risultati. ultime notizie: movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia. Dati Affluenza(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 20:07:00 GMT)