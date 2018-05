Valerio Staffelli | il fidanzato vip della figlia Rebecca | roba clamorosa | il volto noto

Isola dei famosi - l'incursione di Valerio Staffelli alla finale : il colpo di genio - bacia Francesca Cipriani : Nel bel mezzo della finale dell' Isola dei famosi è comparso l'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli , che non ha perso l'occasione ghiottissima per consegnare un altro Tapiro d'oro ad ...

Isola dei Famosi 2018 - vince Nino Formicola. Sorpresa di Valerio Staffelli ad Alessia Marcuzzi. Lei : “Striscia mi ha fatto stare male” : Nino Formicola, il Gaspare che insieme con Zuzzurro fece ridere milioni di italiani negli Anni 80 e 90, ha vinto L’Isola dei Famosi con il 67% dei voti. Quella del comico è stata una lunga e incredula cavalcata verso la vittoria finale: prima sconfiggendo Francesca Cipriani, poi battendo Amaurys Perez e infine avendo la meglio su Bianca Atzei, che tra un pianto e l’altro si è posizionata al secondo posto. Concorrenza sbaragliata, ...

Frizzi - la 'cacciata' dalla Rai : il retroscena svelato da Valerio Staffelli : Dopo l'affondo di Giancarlo Magalli, ora anche Valerio Staffelli si unisce al coro e svela un ulteriore retroscena sulla clamorosa 'cacciata di Fabrizio Frizzi dalla RAI'. Lo storico inviato di ...

Valerio Staffelli : «Nessuno sfugge ai miei Tapiri» : I più suscettibili? «Quelli che hanno combinato il fattaccio e non vorrebbero incontrare neanche l'ultimo giornalista del mondo a far domande. Invece trovano Staffelli e "Striscia". Sono i più ...

Valerio Staffelli smentisce le accuse sulle droghe e si sottopone al test del capello : Valerio Staffelli ha voluto togliere ogni dubbio a quanti nei giorni scorsi avevano insinuato un suo presunto uso di droghe. L’inviato di ‘Striscia la Notizia&rsquo...

Valerio Staffelli e i segreti del Tapiro D'Oro : 'Operativi 24 ore su 24 - pronti a partire di notte. Poi la banca dati...' : MILANO - 'E' Antonio Ricci, il mio ammiraglio, che decide l'attapirato. Io sono il consegnatore'. Leggo.it torna a parlare di Valerio Staffelli , storico inviato si 'Striscia la notizia', racconta le ...

“Tossico!”. Canna-gate - la mossa di Valerio Staffelli. Occhi rossi e gonfi nella foto e la polemica era esplosa - ora l’inviato di Striscia la Notizia ‘chiacchiera’ : Un paio di settimane fa Valerio Staffelli finiva nell’Occhio del ciclone. O meglio, del web. Lo storico inviato di ”Striscia la Notizia” era stato chiamato dal tg satirico per fare luce sull’ormai famoso Canna-gate dell’Isola dei famosi, nel quale è rimasto invischiato Francesco Monte. A tirarlo in ballo era stata Eva Henger, che durante una diretta del reality aveva accusato l’ex tronista di Uomini e ...

Striscia - Valerio Staffelli : 'Io strafatto? Ecco il test che doveva fare Monte' : Valerio Staffelli risponde alle critiche sul web di chi gli dava dello 'strafatto' dopo una foto su Instagram con un servizio mandato in onda a Striscia la Notizia, in cui mostra i risultati del test ...