Val d' Aosta | al via lo spoglio Forte crescita della Lega di Salvini Union Valdotaine in

Regionali Valle d'Aosta : prime mille schede - Union Valdotaine in testa - exploit Lega : Union Valdotaine in vantaggio con circa il 20 per cento ed exploit della Lega che si attesta al 17 per cento. Questi i primi dati delle elezioni Regionali della Valle d'Aosta quando sono state scrutinate 1067 schede nei poli centralizzati di Aosta e Verrès, secondo quanto ha appreso l'ANSA. La lista Pour Notre Vallée-Stella alpina sta ottenendo il 10,9 per cento, il Centro destra è al 2,9%, il Partito democratico 6,7%, ...

Regionali Val d'Aosta : affluenza giù - spoglio iniziato : È cominciato alle 8 di stamattina 21 maggio lo spoglio dei voti per le elezioni Regionali in Valle d'Aosta. L'affluenza è risultata in calo di circa otto punti percentuali: alla chiusura dei seggi, alle 22 di ieri, aveva votato il 65,12% degli aventi diritto, in valore assoluto 67.146 persone di cui 33.826 donne e 33.320 uomini. Alle Regionali del 2013 aveva votato il 73,03% degli elettori.Ad Aosta l'affluenza si è attestata al 62,60%, -7 ...

Valle d'Aosta : al via scrutinio regionali - spoglio centralizzato : Da stamattina è in corso lo spoglio delle schede, in via sperimentale con sistema centralizzato in 4 poli. Al massimo fra 12-14 ore i risultati. Affluenza in calo, al 65,12% - In Valle d'Aosta è ...

Regionali Valle d'Aosta - spoglio in corso : ieri ha votato il 65 - 12% | : Tra le novità di questa tornata elettorale, lo scrutinio centralizzato in quattro poli , Aosta, Saint-Pierre, Fenis e Verres, ; iniziato alle 8 di mattina, dovrebbe durare, secondo le stime, tra le 12 ...

Valle d'Aosta - al via lo scrutinio per le regionali : La situazione in Valle è complicata e il voto regionale potrebbe segnare del tutto la fine di un'epoca politica. Dal 2013 ad oggi si sono alternate sei maggioranze e quattro diversi presidenti ...

Elezioni regionali in Valle d'Aosta - affluenza in calo : affluenza in calo per le Elezioni regionali in Valle d'Aosta. Alla chiusura dei seggi ha votato il 65,12% degli aventi diritto contro il 73,03% del 2013 , 72.28% alle Politiche del 4 marzo, . Lo ...

La Valle d'Aosta al voto - alle 19 affluenza al 52 - 03% : Scende l'affluenza in Valle d'Aosta dove 103.117 elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio della Regione.alle 12 ai seggi si è recato il 20,93% degli aventi diritto, mentre alle 19 la percentuale è salita al 52,03% (contro il 58,62% del 2013). Un trend confermato dal dato definitivo: ha votato il 65,12%, pari a 67.146 votanti. Un calo dell'8% circa rispetto al 2013, quando sempre alle consultazioni regionali, aveva votato ...

Regionali - chiude le urne in Valle d'Aosta : La campagna elettorale è stata segnata dalla presenza di big della politica nazionale, dal reggente del Pd Maurizio Martina al leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, il segretario della Lega ...

ELEZIONI ValLE D’AOSTA - REGIONALI 2018/ Affluenza - ultime notizie e risultati : alle 19 hanno votato il 52 - 03% : Valle d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: urne aperte per rinnovo del Consiglio, domani risultati. ultime notizie: movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia. Dati Affluenza(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 20:07:00 GMT)

Elezioni Val d'Aosta : alle 12 affluenza del 20.93% : La più piccola regione italiana, la Val d'Aosta, è chiamata al voto oggi, domenica 20 maggio 2018, per rinnovare il consiglio regionale. Le urne resteranno aperte fino alle 22, mentre lo spoglio si effettuerà lunedì 21 maggio, dalle ore 8, in soli quattro poli, nei comuni di Saint-Pierre, Fénis, Verrès e Aosta. Ricordiamo che la Val d'Aosta è una regione a statuto speciale il cui articolo 16 prevede l'elezione diretta di 35 consiglieri con un ...

