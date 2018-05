Ursula Bennardo e Sossio Aruta Uomini e donne | insieme per business o per

SOSSIO ARUTA E Ursula BENNARDO/ Uomini e Donne - la dama : "Sono intenzionata a chiudere con lui" : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO : nella puntata del trono over di Uomini e Donne Gianni Sperti accusa la coppia di avere una storia fuori dallo studio. Iniziano le indagini. (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Ursula Bennardo : ecco cosa penso di Sossio Aruta! : Ursula Bennardo , la Dama di Uomini e Donne Over che da qualche tempo ha iniziato una frequentazione con Sossio Aruta, dichiara di voler l’esclusiva con il discusso cavaliere. I due si frequentano anche fuori dallo studio e hanno passato anche le vacanze di Pasqua assieme, ma la dama adesso chiede a Sossio di frequentare solo lei. ecco tutti i dettagli! Ursula e Sossio si frequentano da due mesi e sembra tra i due fin dal primo momento ci sia ...

