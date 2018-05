Uomini e Donne Sossio Aruta sott' accusa | addio in arrivo? trono over

Chi è Alessandro Basile? Il deejay fidanzato della figlia di Staffelli ex corteggiatore di Uomini e Donne [GALLERY] : Alessandro Basile e la sua storia d’amore con Rebecca Staffelli, ecco chi è il deejay 33enne che ha conquistato il cuore della bella figlia dell’inviato di Striscia La Notizia Instagram @Alessandrobasile14 Alessandro Basile ha fatto breccia nel cuore della figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia. Il bel 33enne, noto deejay di musica elettronica, ha conquistato Rebecca che da qualche mese è la sua nuova fidanzata. ...

Uomini e Donne - Alessio Lo Passo nuova vita dopo il carcere : Voglio soltanto la mia libertà : Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne, finito in carcere, lo scorso anno, per tentata estorsione nei confronti di un chirurgo plastico, in questi mesi, ha deciso di riprendere in mano la propria vita, ripartire da zero, archiviando i mesi bui come raccontato al settimanale Mio, in edicola questa settimana: --Per un mese e mezzo per me è stato come se fosse sempre stata la prima notte. Ho perso 15 kg, non me ne facevo una ...

Uomini e Donne - oggi - lunedì 21 maggio - in onda il trono classico : l'annuncio di Sara - Mariano lascia : In un filmato Sara annuncia di essere pronta alla scelta. Le due corteggiatrici di Mariano decidono di andar via.

Registrazione Uomini e donne 22 maggio - la scelta di Sara : ecco cos'è successo : Grande attesa per la prossima Registrazione di Uomini e donne trono classico di questa settimana, durante la quale ci sarà fatidica scelta finale di Sara Affi Fella. Le anticipazioni ufficiali sul programma di Maria De Filippi rivelano che la tronista porterà a termine il suo percorso all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi e lo farà rivelando il nome del corteggiatore con il quale intende costruire un futuro. Noi seguiremo ...

LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LORENZO O LUIGI?/ Uomini e Donne - registrazione in studio o in villa? : Sembra che la tronista SARA AFFI FELLA sia pronta per la SCELTA. Tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi e un'importante decisione. Chi sceglierà tra Luigi e LORENZO?

Uomini e Donne oggi : Sara annuncia la scelta in lacrime : oggi Uomini e Donne: Sara pronta alla scelta tra Lorenzo e Luigi, l’annuncio La nuova settimana di Uomini e Donne parte con il Trono Classico. Dopo aver visto la scelta di Nilufar Addati, sembra sia arrivato il momento di Sara. La bellissima tronista ha infatti deciso di portare a termine il suo percorso trascorrendo un […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Sara annuncia la scelta in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Nilufar Addati e Giordano : finalmente felici dopo la scelta - video (trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati immortalati insieme in un divertente filmato, che dimostra quanto i loro...

Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri : "Ida Platano è la donna della mia vita" (trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over: Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno parlato del loro amore in una lunga intervista. Ecco le loro dichiarazioni.

Uomini e Donne/ Sara - Nilufar e Nicolò Brigante : puntata speciale in arrivo? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La stagione sta per finire e Maria De Filippi potrebbe sorprendere il pubblico con una puntata speciale sulle nuove coppie

Uomini e Donne/ Sossio Aruta lascia il programma? Pronto il provvedimento di Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta "cacciato" dal programma? Dal rapporto con Ursula Bennardo alle accuse di Chiara Carcone...

Gossip Uomini e donne - Nilufar e Giordano : il viaggio dopo il sì - quando in tv? Video : Questa settimana all'interno dello studio [Video] di Uomini e donne si è formata una nuova coppia. Parliamo di Nilufar e Giordano. Chi ha to le puntate del trono classico in onda su Canale 5 sa bene che Nilufar ha scelto di portare a termine il suo percorso all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi, rivelando così il nome della persona con la quale intende costruire un percorso sentimentale. La scelta di Nilufar e Giordano: ...

