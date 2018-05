Uomini e Donne | la prima dedica di Giordano alla sua Nilufar | Nonostante tutti i

URSULA BENNARDO E SOSSIO ARUTA/ Uomini e donne - visionati i messaggi : Gianni Sperti chiede scusa alla dama : Nuovi colpi di scena coinvolgono la coppia URSULA BENNARDO - SOSSIO ARUTA. Tutto sembra essere una recita dei due per rimanere fino alla chiusura del programma(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:10:00 GMT)

[DIRETTA] Uomini e Donne : Sossio e Ursula sotto accusa Video : Oggi, lunedì 21 maggio, va in onda la seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne. [Video]La scorsa settimana, la puntata si è conclusa con una accesa discussione in studio tra Sossio, Ursula, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Gli opinionisti accusano la coppia di essere d'accordo e di essere una coppia fuori dalle telecamere. Per questo chiedono di poter vedere i messaggi scambiati tra i due. Sossio e Ursula rifiutano. Uomini e Donne, trono ...

Uomini E DONNE / Michela contro Valter : "Mi ha mandato delle foto hot - non doveva permettersi" (trono over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news trono over: Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno parlato del loro amore in una lunga intervista. Ecco le loro dichiarazioni.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 15:10:00 GMT)

[DIRETTA] Uomini e Donne : Sossio e Ursula sotto accusa : Oggi, lunedì 21 maggio, va in onda la seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne. La scorsa settimana, la puntata si è conclusa con una accesa discussione in studio tra Sossio, Ursula, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Gli opinionisti accusano la coppia di essere d'accordo e di essere una coppia fuori dalle telecamere. Per questo chiedono di poter vedere i messaggi scambiati tra i due. Sossio e Ursula rifiutano. Uomini e Donne, trono over: ...

Giulia De Lellis/ Uomini e Donne - lacrime in studio e nuove accuse sui social? : Giulia De Lellis ha partecipato alla puntata di "Uomini e Donne", assistendo alla scelta di Nilufar. Giulia soffre per la separazione da Andrea, ma c'è chi vocifera che abbia un nuovo amante(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:35:00 GMT)

Gemma Galgani e Marco Cappagli / Uomini e Donne - una storia finita? Colpo basso da Giorgio Manetti : Gemma Galgani e Marco Cappagli, la loro storia giunge al termine a "causa" di Giorgio Manetti? Al trono Over di Uomini e Donne si riapre un capitolo che sembrava chiuso(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:30:00 GMT)

Registrazione Uomini e donne 22 maggio - la scelta di Sara : ecco cos'è successo Video : ecco la scelta di Sara a Uomini e donne: la Registrazione in diretta . Possiamo svelarvi che in questi giorni Sara Affi Fella ha gia' registrato le sue ultime esterne all'interno della fatidica villa di Uomini e donne, che in questi mesi ha gia' accolto Nicolò Brigante ma anche Nilufar Addati. Anche lei ha scelto di portare Lorenzo e Luigi in questa struttura per conoscerli un po' meglio e forse anche per mettere alla prova colui ...

Ursula Bennardo e Sossio Aruta/ Uomini e donne - insieme per "business" o per amore? : Nuovi colpi di scena coinvolgono la coppia Ursula Bennardo - Sossio Aruta. Tutto sembra essere una recita dei due per rimanere fino alla chiusura del programma(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:30:00 GMT)

Uomini e Donne - Nicolò Brigante lancia una frecciata a Marta Pasqualato? (video) : E' vero che il suo trono ha fatto tanto parlare durante questa seconda parte di stagione di Uomini e Donne, ma a quanto pare Nicolò Brigante, fresco di scelta nel dating show di Canale5, ha risollevato un polverone che pareva bello che attenuato. Partiamo da un servizio mandato in onda ieri da Le Iene, in cui viene fatto uno scherzo coi fiocchi al portiere del Genoa calcio, Mattia Perin.Nello scherzo gli viene fatto credere che sua moglie lo ...

Marta Pasqualato Vs Nicolò Brigante/ Uomini e donne : il servizio de Le Iene rompe l'equilibrio e la Acierno... : Scoppia la polemica dietro le quinte di Uomini e donne dopo la "battuta" del tronista Nicolò Brigante ai danni di Marta Pasqualato. Marianna Acierno difende l'amica corteggiatrice(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:44:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 21 maggio 2018 | In diretta dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | Puntata 21 maggio 2018 | In diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 13:25.

Uomini e Donne / Sossio Aruta sott'accusa : addio in arrivo? (trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over: Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno parlato del loro amore in una lunga intervista. Ecco le loro dichiarazioni.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:55:00 GMT)

Chi è Alessandro Basile? Il deejay fidanzato della figlia di Staffelli ex corteggiatore di Uomini e Donne [GALLERY] : Alessandro Basile e la sua storia d’amore con Rebecca Staffelli, ecco chi è il deejay 33enne che ha conquistato il cuore della bella figlia dell’inviato di Striscia La Notizia Instagram @Alessandrobasile14 Alessandro Basile ha fatto breccia nel cuore della figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia. Il bel 33enne, noto deejay di musica elettronica, ha conquistato Rebecca che da qualche mese è la sua nuova fidanzata. ...

Uomini e Donne - Alessio Lo Passo nuova vita dopo il carcere : Voglio soltanto la mia libertà : Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne, finito in carcere, lo scorso anno, per tentata estorsione nei confronti di un chirurgo plastico, in questi mesi, ha deciso di riprendere in mano la propria vita, ripartire da zero, archiviando i mesi bui come raccontato al settimanale Mio, in edicola questa settimana: --Per un mese e mezzo per me è stato come se fosse sempre stata la prima notte. Ho perso 15 kg, non me ne facevo una ...