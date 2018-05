Uno sguardo al passato per capire come sarà il futuro dei giornali

L'ansia e le 'notti da leoni' - Uno sguardo fenomenologico : I sintomi post-sbronza, li conosciamo tutti, sono tra i più svariati. Si passa dalla bocca asciutta e "impastata" ad atroci mal di testa, da nausea profonda a un generale senso di spossatezza. Insomma, uno svariato comparto di piccoli disagi fisici che ci ricordano come, la notte precedente, abbiamo assunto più alcol del consentito. Ma vi è un riflesso della sbronza passata che non viene rimarcato con altrettanta frequenza: L'ansia. Troppo alcol ...

L’infinito a ridosso di Uno sguardo : L’infinito a ridosso di uno sguardo Di Vincenzo Calafiore 14 Maggio 2018 Udine A volte mi succede di pensare al

Far west Lungomare - Uno sguardo e parte rissa tra coppie fidanzati : ragazza all'ospedale - naso rotto : Uno sguardo di troppo ed è scattata l?aggressione con calci, schiaffi e tirate di capelli. A farsi travolgere dall?impeto di gelosia, è stata una ragazza che si trovava sul...

Far west Lungomare - Uno sguardo e parte rissa tra coppie fidanzatini : ragazza all'ospedale - naso rotto : Uno sguardo di troppo ed è scattata l?aggressione con calci, schiaffi e tirate di capelli. A farsi travolgere dall?impeto di gelosia, è stata una ragazza che si trovava sul...

ERMANNO OLMI/ 1. Il dono di Uno sguardo che nasce dalla terra : In fondo è questo che un regista ci regala, se è, come fu ERMANNO OLMI (1931-2018), un autore, un poeta: uno sguardo sulla realtà, che solo in parte ci appartiene. GIUSEPPE FEYLES(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Folco Qulici, il bello di vedere l'Italia da un altro punto di vista, di G. FeylesIL MAIALE DI ROMA/ La Petacci e la pietà di un cappellano armato di breviario e cinepresa, di G. Feyles

I Simpson : Uno sguardo acido e tagliente sulla società moderna : I Simpson, oggi e ieri I Simpson dopo un debutto in sordina, nel giro di un paio di stagioni hanno raggiunto il prime time della Fox, conquistando poco dopo tutto il mondo e raccontando puntata dopo ...

Uno sguardo al crocevia tra le imprese e i mercati : Per molti di noi le giornate incominciano ascoltando le informazioni del mattino che da parecchio tempo comprendono, insieme con le principali notizie di politica e di cronaca, le informazioni generali relative ai mercati internazionali, che hanno

“Mi prende d’amore una forma” di Nadia Alberici : immagini evocative dovute a Uno sguardo curioso : “Nei vuoti un orlo di pensiero/ Ai margini una fuga gialla/ L’attimo che zampilla/ sottile/ un fuscello che affiora/ dalla memoria/ e il vento/ il vento/ il verde/ sono i miei amanti/ Mi piovono dentro.” Seconda raccolta poetica di Nadia Alberici, edita nel 2018 da Negretto Editore in collaborazione con Gilgamesh Edizioni, Mi prende […]

“Mi prende d’amore una forma” di Nadia Alberici : immagini evocative dovute a Uno sguardo curioso : “Nei vuoti un orlo di pensiero/ Ai margini una fuga gialla/ L’attimo che zampilla/ sottile/ un fuscello che affiora/ dalla memoria/ e il vento/ il vento/ il verde/ sono i miei amanti/ Mi piovono dentro.” Seconda raccolta poetica di Nadia Alberici, edita nel 2018 da Negretto Editore in collaborazione con Gilgamesh Edizioni, Mi prende […]

“Mi prende d’amore una forma” di Nadia Alberici : immagini evocative dovute a Uno sguardo curioso : “Nei vuoti un orlo di pensiero/ Ai margini una fuga gialla/ L’attimo che zampilla/ sottile/ un fuscello che affiora/ dalla memoria/ e il vento/ il vento/ il verde/ sono i miei amanti/ Mi piovono dentro.” Seconda raccolta poetica di Nadia Alberici, edita nel 2018 da Negretto Editore in collaborazione con Gilgamesh Edizioni, Mi prende […]

Mi prende d’amore una forma di Nadia Alberici : immagini evocative dovute a Uno sguardo curioso : “Nei vuoti un orlo di pensiero/ Ai margini una fuga gialla/ L’attimo che zampilla/ sottile/ un fuscello che affiora/ dalla memoria/ e il vento/ il vento/ il verde/ sono i miei amanti/ Mi piovono dentro.” Seconda raccolta poetica di Nadia Alberici, edita nel 2018 da Negretto Editore in collaborazione con Gilgamesh Edizioni, Mi prende […]

Decine di nuove immagini per Code Vein - diamo Uno sguardo al gameplay : Bandai Namco ha recentemente rilasciato una caterva di screenshot del suo imminente action JRPG simile a Soulslike: parliamo di Code Vein, in uscita nel 2018 per PS4, Xbox One e PC e di cui, ora, abbiamo Decine e Decine (più di settanta!) nuove immagini dedicate a personaggi, gameplay, nemici e combat system. Gli screenshot mostrano più o meno gli stessi temi ed elementi delle immagini pubblicate da Bandai Namco America alcuni giorni fa, e in ...

Loro 1 - nella commedia farsesca di Sorrentino Uno sguardo indulgente sul “guascone” Berlusconi e la sua corte : Loro 1 di Paolo Sorrentino è una raffinata farsa. E fa perfino molto ridere. Scurdámmoce ‘o passato. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Chi ha dato, ha dato, ha dato. Con il dittico su Silvio Berlusconi, o almeno in Loro 1 che esce il 24 aprile, è così. Il regista napoletano abbandona gli svolazzi estetizzanti da Oscar e ritrova ispirazione e ritmo da commedia farsesca che sembra naturalmente nelle sue corde, e in quelle dell’oramai fido ...

I numeri di Netflix che fanno impallidire con Uno sguardo al futuro : Secondo alcuni analisti finanziari di Wall Street, gli investitori Netflix starebbero ignorando il cash burn rate elevato del gigante dello streaming. Il problema è che Netflix "brucia liquidità a una velocità allarmante" come ha fatto notare a Business Insider l'analista di Wedbush Securities Michael Pachter. Ma i "problemi" di Netflix ...