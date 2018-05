Una | un urlo di rabbia contro gli abusi impuniti

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018) ''Io sono Una'', graphic novel pubblicato dalla casa editrice Add Editore e tradotto da Marta Barone, narra una storia agghiacciante all'interno della quale viene sviscerato e analizzato un tema di grande attualità: quello della violenza sulle donne.Il 5 luglio del 1974 un uomo con un martello e un coltello aggredisce, in una stradina, una donna di 37 anni originaria di Keighley. Lo stesso episodio si verifica il 15 agosto e il 27 agosto.Tre anni dopo, precisamente nel 1977, altri omicidi vengono commessi fra Leeds e Bradford. In quel periodo, Una, ragazzina dodicenne, cresce ed impara a suonare la chitarra, strinpellando ''Mull of kintyre''; mentre i suoi coetanei ascoltano il punk: un genere musicale di protesta.Per chi non lo sapesse ancora, gli anni '70 furono un decennio alquanto turbolento caratterizzato soprattutto da: scioperi, legge per la parità retributiva, ...