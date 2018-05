Una raccolta fondi per far nascere il Museo della Scienza di Sellia

Palermo - perde gambe e braccia per la meningite : lancia Una raccolta fondi per le protesi : Palermo, perde gambe e braccia per la meningite: lancia una raccolta fondi per le protesi Davide Morana ha 24 anni e ama lo sport. Nonostante l’amputazione degli arti, vuole tornare ad allenarsi. Così chiede aiuto per affrontare le spese mediche necessarie Continua a leggere L'articolo Palermo, perde gambe e braccia per la meningite: lancia una raccolta fondi per le protesi proviene da NewsGo.

Rifiuti - è ora di darsi Una mossa. La raccolta differenziata non basta più : Arriva in questi giorni la notizia del deferimento dell’Italia alla Corte europea per una serie di infrazioni di tipo ambientale: la questione degli olivi e della Xylella, l’inquinamento da pm10 e la gestione dei Rifiuti radioattivi. Non sono cose da prendere sottogamba, ma indicazioni che la gestione ambientale in Italia è carente sotto molti aspetti ed è destinata a diventarlo ancora di più, soprattutto in vista del decreto sull’economia ...

Louis Tomlinson premia una ragazza sopravvissuta all’attentato di Manchester : Una raccolta fondi per l’ospedale che la salvò : Louis Tomlinson premia una ragazza sopravvissuta all'attentato di Manchester durante la cerimonia degli NHS Heroes Awards 2018, tenutasi a Londra la sera di lunedì 14 maggio. La National Health Service lavora duramente e senza sosta per salvare e migliorare la vita delle persone. Gli NHS Awards, sostenuti da ITV e dal Mirror, onorano l'altruismo, la forza, la devozione di determinati "eroi" che si sono distinti nel corso dell'anno, con la ...

Gli abitanti di Caravita danno il via ad Una raccolta firme per supportare il progetto imprenditoriale di Leonessa : ... capeggiato dal Gruppo Santa Caterina, alias la famiglia Leonessa, un cognome sinonimo di consolidate attività di successo legate al mondo della ristorazione dell'entroterra vesuviano. Un progetto ...

Pedofilia nella Chiesa - parte Una raccolta fondi per pagare spese legali al cardinale Pell : Pedofilia nella Chiesa, parte una raccolta fondi per pagare spese legali al cardinale Pell Il cardinale australiano George Pell, l’ex “ministro delle finanze” del Vaticano, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di abusi sessuali a minori. Per sostenere le costose spese legali del penalista che lo difende, l’arcidiocesi di Sydney sta pubblicando diversi annunci […] L'articolo Pedofilia nella Chiesa, parte una raccolta fondi per ...

Fan di Beyond Good & Evil 2 a raccolta : annunciata Una diretta per la giornata di oggi : La conferma che Beyond Good & Evil 2 fosse effettivamente realtà e che Michel Ancel stesse lavorando insieme a un team di Ubisoft su questo atteso sequel fu una delle sorprese più gradite dell'E3 dello scorso anno e un momento molto toccante in cui un Ancel, praticamente in lacrime, gioiva dopo anni in cui il progetto era rimasto sospeso in un limbo che sembrava senza via d'uscita.Ma ora che il gioco è stato confermato ed è effettivamente in ...

Direzione PD - i renziani chiedono supporto con Una raccolta firme : scoppiano le polemiche tra la minoranza : 15.10 - Piccola bufera nella tarda mattinata di oggi, legata a un sito internet nato a tempo di record e non legato direttamente al Partito Democratico. SenzaDiMe.it, registrato da un elettore del PD, tale Alberico De Luca, aveva elencato tutti i membri della Direzione del PD dividendoli in favorevoli o contrari alla trattativa con M5S, dedicando una parte anche a chi non si era ancora espresso pubblicamente in modo chiaro.È bastata però una ...

TIM/ Elliott interrompe raccolta deleghe. Attesa decisione del TribUnale su odg assemblea : Il Fondo Elliott ha deciso di interrompere la raccolta di deleghe per l’assemblea degli azionisti di Telecom Italia in programma domani. Attende il verdetto del Tribunale(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:29:00 GMT)

Esselunga per gli animali : sabato la raccolta "Diamogli Una zampa" anche a Monza e Brianza : sabato 21 aprile i superstore Esselunga ospitano una raccolta benefica a favore degli animali al fianco della Federazione Italiana Associazione Diritti animali e Ambiente. È l'iniziativa "Diamogli Una ...

Fan della serie a raccolta : The Banner Saga 3 e The Banner Saga Trilogy : Bonus Edition hanno Una data di uscita : The Banner Saga è una di quelle serie che grazie a una qualità davvero notevole di ogni suo aspetto ma anche al crowdfunding è riuscita a far breccia nel cuore di tantissimi appassionati. Un particolare mix tra strategia a turni, elementi RPG, uno stile artistico notevole e una narrazione in grado di prendere strade differenti in base alle nostre decisioni che ora dovrebbe andare incontro alla propria conclusione grazie al terzo attesissimo ...

Trapani : lite per raccolta rifiuti termina con Una coltellata : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Una coltellata al culmine di una lite per la raccolta dei rifiuti. E' accaduto a Trapani dove un uomo di 37 anni è stato soccorso dai carabinieri dopo essere stato accoltellato nella zona lombare da un operatore della Trapani Servizi di 58 anni. Secondo quanto ricostru

Google Arts & Culture racconta l’Italia in bianco e nero attraverso Una raccolta di cartoline : Google Arts & Culture ha lanciato un'iniziativa molto suggestiva, che mira a far rivivere i ricordi di un'Italia in bianco e nero attraverso una raccolta di cartoline d'epoca. Un vero e proprio tuffo nel passato che nasce dalla collaborazione del colosso di Mountain View con Touring Club Italiano e con Musicart. L'articolo Google Arts & Culture racconta l’Italia in bianco e nero attraverso una raccolta di cartoline proviene da ...