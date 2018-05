Una Partita EccezionAle | a Canale si ricorda il Carabiniere Alessandro

Simy : 'Siamo concentrati - dobbiamo cercare di fare Una buona partita' : L'Attaccante del Crotone, Simy , ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Crotone: 'Siamo concentrati , dobbiamo cercare di fare una buona partita e una bella prestazione, ci servono punti per la salvezza' Comments comments

Lazio-Inter - Zanetti : 'Spalletti è molto bravo - spero in Una grande partita' : A tal proposito, lo storico capitano dell' Inter e vice-presidente della squadra nerazzurra Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di RMC Sport. SPALLETTI "Spalletti? Il mister è molto intelligente, ...

Passalacqua perde la finale con onore. Lo scudetto 2018 è di Schio dopo Una Partita di grande intensità : Cronaca: Si parte con Ragusa che trova le misure in difesa, restringe gli spazi per il tiro delle padroni di casa che sono obbligate alla penetrazione in velocità o il tiro da fuori. La difesa ...