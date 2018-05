Una guida sicura? Inizia dagli occhi

vanityfair

: Un maestro, una guida: 106 anni fa nasceva Nereo Rocco. 'Forza ragazzi, a tuto quel che se movi su l'erba, daghe!'… - acmilan : Un maestro, una guida: 106 anni fa nasceva Nereo Rocco. 'Forza ragazzi, a tuto quel che se movi su l'erba, daghe!'… - Antonio_Tajani : #festadellamamma.Una giornata per ricordare la guida della nostra vita e cuore della famiglia,nucleo fondamentale d… - guidomeda : È una Escort? “La macchina direi di no, quella che guida potrebbe...” (cit Alberto Porta) -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Una: vedere bene è fondamentale soprattutto in strada. Anche per tentare di migliorare un bilancio tremendo: in Italia si contano ogni anno oltre 175mila incidenti con più di 3.200 morti e 249mila feriti. Un costo sociale da 17 miliardi di euro. Il Gruppo Essilor – leader mondiale nel settore ottico oftalmico – ha stretto per questo un’alleanza con Aci per la campagna Road safety starts with good vision annunciata a Monza nel settembre 2017 in seno alla partnership globale già in corso fra Essilor e Fia, Fédération Internationale de l’Automobile. D’altronde la vista è anche strettamente legata ai tempi di reazione: il senso più importante per fare le scelte giuste in strada ma di cui spesso ci occupiamo poco e male, specie contro l’abbagliamento solare o in caso di poca luminosità, di notte e al crepuscolo. LEGGI ANCHEGenerazione X, i nuovi presbiti La ...