Un tavolo per il governo digitale

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : le due squadre dell’Italia a Bolzano per ipotecare il passaggio del turno : L’Italia del Tennistavolo si appresta a vivere un’altra importantissima tappa di avvicinamento agli Europei a squadre del 2019: domani, con inizio alle 18.30 ora italiana, le due formazioni azzurre saranno impegnate a Bolzano in altrettante sfide che potranno essere decisive in ottica passaggio del turno. Discorsi molto diversi per le due compagini: gli uomini sono al comando del raggruppamento, avendo battuto 3-0 la Norvegia e 3-1 in trasferta ...

Tim - convocato tavolo per Cigs il 24/5 : 11.08 Il ministero del Lavoro ha convocato il tavolo per discutere la richiesta di Tim di cassa integrazione guadagni straordinaria. Il 24 maggio nella sede del ministero si troveranno i rappresentanti dell'azienda e i segretari generali di Slc Cgil, Fabrizio Solari, Fistel Cisl, Vito Vitale e Uilcom Uil,Salvo Ugliarolo.

Spoleto - i sindacati chiedono un tavolo per la situazione del Teatro Lirico Sperimentale : ... da sola, non può dare la risposta alla crisi dell'industria, ma sarebbe paradossale una situazione di "crisi" che colpisce insieme tutti i settori vitali dell'economia e della società della città ...

Imprese : Assci - tavolo concertazione per vittime usura : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Costituire un tavolo di concertazione per sostenere le Imprese in difficoltà finanziaria e vessate dalla criminalità o dagli usurai. E' la richiesta che l’Assci (Associazione per lo sviluppo e la salvaguardia del credito alle Imprese) ha avanzato alla Banca d’Italia e

Chiuso tavolo M5s-Lega per il governo : nel contratto non c'è l'uscita dall'euro : ...che grazie al dialogo con la Lega "abbiamo messo a punto nuove procedure per il dialogo con la Ue sia per la delegazione tecnica da portare" a Bruxelles a supporto della delegazione politica. PIU ...

Gli ultimi scogli sul tavolo dei leader : migranti - sicurezza - grandi opere e rapporti con l'Ue : Immigrati, sicurezza, grandi opere e rapporti con l'Unione europea finiranno direttamente sulla scrivania dei due leader. "Io e Salvini dovremo dirimere alcune questioni", ammette lo stesso Luigi Di Maio mentre il tavolo tecnico sta per terminare il suo lavoro e consegnare la bozza del programma al capo politico M5S e al segretario leghista. Saranno loro a siglare il patto imprimendo nero su bianco quale sarà la linea politica del governo ...

Governo - Di Maio-Salvini : "Passo di lato per uscire da stallo"/ tavolo Lega-M5S : no a tecnici per i ministeri : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:13:00 GMT)

"Meglio barbari che servi". Matteo Salvini contro "il ricatto dello spread". Riparte il tavolo per "chiudere oggi" : "Tutti scrivono che sale lo spread, scendono le Borse, che Washington è preoccupata, Berlino è preoccupata, Parigi è preoccupata... Se nei salottini dove hanno deciso che i nostri figli devono vivere di precarietà e di paura, vuol dire che stiamo facendo qualcosa che è giusto. E anche i giornali italiani: Travaglio mi insulta, anche il Giornale di casa Berlusconi ci insulta, Il Sole 24 Ore ci insulta, ci ...

Ripartito tavolo M5s-Lega per il governo - Casalino : 'Oggi chiudiamo' : Alla Camera è Ripartito il tavolo M5s-Lega, in quello che potrebbe essere, secondo il capogruppo M5s al Senato, Danilo Toninelli, "un giorno importante, tra oggi e domani si potrebbe chiudere", mentre ...

Pronto a rompere : senza garanzie di battaglia contro l'Ue - Salvini fa saltare il tavolo con M5S (e anche i gazebo della Lega) : "La battaglia con l'Ue è difficile. Per intraprenderla bisogna avere delle coperture, non dico tanto ma almeno dagli alleati di governo! Se non è così, è meglio non partire, meglio lasciar perdere...". Mentre a Montecitorio procede il tavolo tecnico di Lega e Cinquestelle sul 'contratto di governo', un alto dirigente del Carroccio sfoga con Huffpost tutto il suo pessimismo sulle trattative in corso. Un pessimismo ...

"Vi spiego perché Salvini può far saltare il tavolo" : Essendo cambiata l'offerta politica, ci sta che si mettano al tavolo per cercare una mediazione. Resta il paradosso di non avere un presidente del Consiglio però, nei fatti, non è unicum perché il ...

Prosegue tavolo governo M5S-Lega - obiettivo chiudere per giovedì : Proseguono i lavori del tavolo tecnico tra Lega e Movimento 5 Stelle per il contratto sul programma di governo. L'obiettivo è chiudere giovedì, spiegano dal Movimento. "Oggi contiamo di trovare la ...

Milano : tavolo con Regione - apertura su Navigli e ipotesi fondo case popolari (2) : (AdnKronos) – Sui Navigli, da parte della Regione Lombardia c’è “l’impegno a valutare a intervenire concretamente e partecipare al finanziamento dell’operazione con il Comune” ha spiegato il presidente della Regione. “Guardiamo con interesse a questo genere di intervento, anche se non si e’ in grado, al momento, di stabilire cifre”. Sulla Serravalle, Regione farà una proposta al Comune per ...