Un metodo semplice per dimagrire? Togliere le scarpe al rientro a casa

meteoweb.eu

: @AntoVitiello 5 La classifica della serie A è divisa in due colonne: quanto tempo dovrà passare per vedere il Milan… - fiock81 : @AntoVitiello 5 La classifica della serie A è divisa in due colonne: quanto tempo dovrà passare per vedere il Milan… - thebrightside0 : ?? Ci sarà anche sui #vaccini? Il primo, più semplice e sicuro metodo anti bufale e' informarsi solo da fonti rico… - ScUnTradimento : Un metodo semplice e straordinariamente efficace per scoprire se lui/lei ti tradisce e per identificare l'amante...… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Gli autori di uno studio, presentato al Congresso della Società europea di endocrinologia a Barcellona, si sono concentrati su sostanze chimiche ambientali cosiddette “obesogene“, che interferiscono con gli ormoni e promuovono l’accumulo di grasso nel corpo ed hanno di conseguenza elaborato una serie raccomandazioni e accorgimenti da tenere in. Dalla loro analisi è emerso che le maggiori fonti di contaminazione sono i pasti, la polvere di, e i prodotti di uso quotidiano come quelli chimici per le pulizie domestiche, le stoviglie o i cosmetici. In considerazione dei risultati, i ricercatori hanno elaborato 7 raccomandazioni per ridurre al minimo la presenza di obesogeni in: si consiglia la scelta di alimenti freschi, biologici e peticidi-free rispetto a cibi industriali, soprattutto quelli che sulla confezione riportano una lunga lista di ingredienti; ...