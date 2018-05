Ultimo tango a Parigi | torna in sala restaurato il film maledetto di Bernardo Bertolucci

ilfattoquotidiano

: Avevo notato. E ovviamente sono tutti pronti a ridiscuterli a comando a BXL. Non aspettano altro. Bibi e Bibo’ in t… - CarloCalenda : Avevo notato. E ovviamente sono tutti pronti a ridiscuterli a comando a BXL. Non aspettano altro. Bibi e Bibo’ in t… - Cinetvlandia : #UltimotangoaParigi il capolavoro di #Bertolucci negli @TheSpaceCinema in versione restaurata #Bertolucci… - fabrizioandreol : 'Ultimo tango a Parigi', 1972, di Bernardo Bertolucci, dal 21 al 23 Maggio, -

(Di lunedì 21 maggio 2018) “Tutto ciò che è fuori di qua è merda”.nelle sale italiane il 21, 22, e 23 maggio 2018. Ilscandalo del 1972, scritto e diretto da, che venne censurato, processato, cancellato dalla faccia del mondo, poi rinato e rilanciato fino a diventare ilitaliano più visto di tutti i tempi. 15milioni 623mila 771 spettatori tra le uscite a singhiozzo in mezzo alla bufera giudiziaria dei primi anni settanta, e la secondata del 1987. Sei milioni di spettatori in più rispetto a La vita è bella, quasi il doppio di quelli di Quo Vado? di Checco Zalone,è forse l’ultima traccia quantitativamente di massa di un cinema autenticamente autoriale, libertario, finanche intellettuale, che seppe suscitare reazioni indignate, etico/morali, giudiziarie in tutto il paese. Appena prima di un altroe gettato nel rogo come ...