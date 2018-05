Ultimo giorno per accreditarsi al soundcheck del VascoNonStop Live del 25 maggio a

L'Ultimo totonomi prima del giorno della verità : L'assetto della squadra di governo M5s-Lega non è ancora definito, malgrado l'accordo sul presidente del Consiglio annunciato oggi. Con i due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio che tengono il massimo riserbo sull'identità di colui che vogliono indicare come premier, in attesa di incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra i nomi che circolano più insistentemente per ...

Le foto del penUltimo giorno a Cannes : È stato scelto il vincitore della sezione "Un Certain Regard", per ora si sono visti Benicio Del Toro e Vanessa Paradis The post Le foto del penultimo giorno a Cannes appeared first on Il Post.

Governo M5s-Lega - Ultimo giorno di lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...

Agenzia Entrate - Ultimo giorno per la rottamazione cartelle. Sito in tilt per tutta la mattina : Problemi tecnici stamattina alla piattaforma del Sito dell'Agenzia delle Entrate , nel giorno in cui scadono i termini per presentare la documentazione relativa alla rottamazione delle cartelle: ...

Suicidio assistito - lo scienziato Goodall muore a 104 anni ascoltando l’Inno alla Gioia L’Ultimo giorno : immagini : Lo scienziato australiano, 104 anni, ha smesso di respirare alle 12,30, dopo un'iniezione di barbiturici e un pranzo a base di fish and chips e cheesecake

Per Sergio Pirozzi Ultimo giorno da sindaco di Amatrice : ... 4 maggio, però il sindaco-allenatore quella fascia la indosserà per l'ultima volta, in occasione della riapertura dello stadio comunale 'Paride Tilesi', alla presenza del ministro per lo Sport, Luca ...

Vaccini - oggi è l'Ultimo giorno per i certificati a scuola : I dirigenti scolastici trasmetteranno alle rispettive Asl la documentazione fornita da genitori. Per i non vaccinati scatteranno controlli ed esclusioni dagli asili, sanzioni nelle scuole dell'obbligo ...

