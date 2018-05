Ufficiali cast e personaggi di Narcos 4 | atteso in autunno | volti nuovi e un ritorno

optimaitalia

(Di lunedì 21 maggio 2018) Prende forma, ormai per intero, la rosa didi4, la nuova stagione dell'acclamata serie Netflix sul narcotraffico diventata un cult negli ultimi tre anni.Parlando con Variety agli LA Screenings, il produttore esecutivo Eric Newman ha rivelato i nomi dei principali membri deldella prossima stagione, che lascia la Colombia per raccontare il traffico di cocaina in Messico.Al protagonisti precedentemente annunciati, Diego Luna e Michael Peña, si aggiungono ora i nomi di Tenoch Huerta (già visto in Spectre), Joaquin Cosio (Quantum of Solace), Teresa Ruiz (The Last Ship) e Alyssa Diaz (Red Dawn). Nonostante la trama della stagione si svolga circa vent'anni prima rispetto alle precedenti stagioni ambientate in Colombia, torna uno già noto al pubblico, quello del narcotrafficante messicano Amado Carrillo Fuentes già visto nella terza stagione, ...