huffingtonpost

: Tutte le celebrità che (per un motivo o per l'altro) Harry e Meghan non hanno invitato al royal wedding - FELDart : Tutte le celebrità che (per un motivo o per l'altro) Harry e Meghan non hanno invitato al royal wedding - HuffPostItalia : Tutte le celebrità che (per un motivo o per l'altro) Harry e Meghan non hanno invitato al royal wedding - yoonstouch : ma perché hanno invitato tutte queste celebrità se alla fine vogliamo vedere solo i bangtan lol #BBMAs -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Teste coronate da tutto il mondo, la famiglia reale al gran completo e poi una sfilata di celebrità. Da Elton John alle ex fidanzate storiche di, passando per James Blunt e Pippa Middleton, fino alla coppia Amal-George Clooney, ai coniugi Beckham e tanti altri. Insomma, pienone per il royal wedding che ha visto realizzato il sogno d'amore tra il principee l'ormai ex attriceMarkle. Eppure molti sono stati gli esclusi.Angelina JolieIl giorno prima della cerimonia, i giornali avevano riportato che Angelina Jolie avrebbe presenziato al matrimonio reale, dopo averla avvistata all'aeroporto di Heathrow. Nonostante la conoscenza che la lega alla regina Elisabetta, l'attrice è stata tra le grandi assenti.Donald TrumpPrima delle nozze, in stile politically correct,avevano dichiarato che non avrebbero esteso le partecipazioni nuziali ai leader ...