wired

: Tutta la musica del Wired Next Fest - Lauraenientepiu : Tutta la musica del Wired Next Fest - micheleiurillo : Tutta la musica del Wired Next Fest - ritwittalo : Tutta la musica del Wired Next Fest -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Sta per arrivare la tre giorni del2018, da venerdì 25 a domenica 27 maggio (qui tutto il programma). Tantalive, ma anche tanti panel in cui si parlerà dell’ecosistemale in tante delle sue declinazioni. Sistemili Protagonisti dell’incontro saranno Chiara Santoro e The Andrè. Chiara Santoro è Music Content Partnerships Manager per YouTube e Google Play (Italy, Spain) e Music data partnerships lead per l’area Emea. In precedenza è stata YouTube Content Partner Manager di Google. The Andrè è musicista e imitatore ed è il nuovo fenomeno della rete italiana. Come se Faber cantasse la trap con la sua voce inconfondibile (qui l’evento). Quando: venerdì 25 maggio, dalle 13:30 alle 14:00 Dove: Human stage Un talento per laI Måneskin sono un gruppo romano composto da quattro ragazzi tra i 17 e i 19 anni: Damiano (cantante), ...