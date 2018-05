Turismo : Federalberghi Veneto - bene abolizione tassa di soggiorno : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) – Imposta di soggiorno: a Federalberghi Veneto l’ipotesi di abolirla, contenuta nel Contratto M5S-Lega, piace. ‘Troppi Comuni ne hanno fatto carne da cannone, tradendo il principio per il quale era nata – spiega il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli ‘ Gli introiti dell’imposta sono stati più volte impiegati per risanare le casse comunali, spesso hanno preso strade ...

Turismo : Federalberghi Veneto - per affitti brevi valgano regole hotel : Venezia, 6 mag. (AdnKronos) – ‘Il mercato è aperto a diverse tipologie ricettive e sia ben chiaro: la nostra non è una posizione di guerra ideologica. Però da un punto non si deve transigere: stesso mercato, stesse regole per tutti”. Così il presidente regionale di ConfTurismo e di Federalberghi Veneto Marco Michielli all’Adnkronos fa il punto sul tema spinoso degli affitti turistici che ‘ a fronte di soggetti che ...

Turismo : Federalberghi Veneto - per affitti brevi valgano regole hotel (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – C’è poi tutto il tema dei controlli, che da un lato evidenzia una disparità tra il personale preposto e la miriade di strutture ‘nascoste’ che hanno invaso le località turistiche, dall’altro il gap giuridico e strumentale per contrastare il fenomeno anche sul piano del selvaggio web, e ci sono le diverse sensibilità al problema da parte delle amministrazioni comunali. ‘Per ...

Federalberghi : il 2019 anno Slow Tourism - sì al Turismo gentile : Porto Cervo, 5 mag. , askanews, Dopo il 2018, anno del cibo italiano, 'il 2019 sarà l'anno del turismo lento o Slow Tourism'. Lo ha sottolineato il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, ...

Turismo - Federalberghi : segnali ottimi - estate molto positiva : Porto Cervo, 5 mag. , askanews, La stagione turistica primaverile sta andando molto bene e si profila un'estate molto positiva. Lo ha affermato il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, ...

Turismo : Federalberghi - in Veneto con i ponti una primavera da tutto esaurito (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Spiagge. Primo ponte da tutto esaurito a Bibione, come conferma il presidente Aba-Federalberghi (Associazione Bibionese Albergatori) Silvio Scolaro, nelle 40 strutture ricettive aperte in questa stagione (il 50% del totale). Il pienone, con il 100% delle stanze occupate,

Turismo : Federalberghi - in Veneto con i ponti una primavera da tutto esaurito (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “C’è in ogni caso soddisfazione tra gli albergatori del lago che ritengono che questo periodo sia stato un buon preludio di stagione - afferma il presidente di Federalberghi Garda Veneto Marco Lucchini - grazie anche alle splendide giornate di sole e alle temperature sopr

Turismo : Federalberghi - in Veneto con i ponti una primavera da tutto esaurito (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Venezia. Con il 95% delle camere occupate, gli hotel di Venezia hanno ‘dribblato’ i tornelli, misura sperimentale per il controllo dei flussi turistici che, come dichiara il presidente Ava-Federalberghi (Associazione Veneziana Albergatori) Vittorio Bonacini, “è perfettibi

Turismo : Federalberghi - in Veneto con i ponti una primavera da tutto esaurito : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - Una primavera di ponti da tutto esaurito: dal 25 aprile al 1° maggio il Veneto fa il pieno di turisti dal mare alle terme, alle città d’arte, con Venezia e Verona alla prova dei tornelli per non soffocare di troppo Turismo. “La congiuntura di ponti e bel tempo ha decret