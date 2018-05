Turismo | assessore veneto | servono iniziative per ampliare la stagione 2

Turismo : assessore veneto - servono iniziative per ampliare la stagione : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - Si chiama "Turismo, eventi e territorio: Caorle e... the Land of Venice" l'incontro che si è tenuto a Caorle presso il Villaggio San Francesco. Al centro del dibattito il tema relativo all'ampliamento della stagione turistica estiva. Come lavorare non più solo sui cano

Veneto : assessore Turismo - regione vanta i maggiori tentativi di ‘sottrazione’ : Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – ‘Chissà, le magliette sapranno anche venderle bene, ma in geografia sono proprio delle schiappe. A meno che dalle parti di Londra non siano ancora fermi al Lombardo ‘ Veneto, nel qual caso è opportuno informarli che la dominazione asburgica è finita da qualche anno”. L’assessore al turismo della regione del Veneto Federico Caner preferisce l’ironia all’irritazione nel ...

LOMBARDIA. PISOGNE - BRESCIA - - ASSESSORE Turismo : NUOVA PISTA CICLABILE CONFERMA E INCREMENTA L'ATTRATTIVITA' DEL LAGO D'ISEO : 'Un'attenzione particolare al mondo del cicloTURISMO - ha concluso la titolare della delega al TURISMO in giunta regionale - che vedra' il totale coinvolgimento del mio assessorato, convinta che ...

Lara Magoni - l’assessore al Turismo della Lombardia : “Grande errore rinnegare ciò che di buono ha fatto il fascismo” : “rinnegare ciò che di buono è stato fatto è un grande errore”. Lara Magoni ha scelto il Primo Maggio per il suo post nostalgico, nel quale ricorda che a suo avviso il fascismo fece anche cose buone, appunto: le leggi sul lavoro, per esempio, spiega l’assessore al Turismo della Lombardia, “nascono proprio TUTTE dal fascismo”. In fabbrica, negli Anni Trenta, si stava quasi meglio che oggi. “Posso dirvelo? ...

1 maggio : assessore Turismo - per veneto si annuncia nuovo record : Venezia, 29 apr. , AdnKronos, 'I flussi turistici dei cosiddetti ponti primaverili possono sicuramente essere considerati un indicatore dello stato di salute dell'economia ma soprattutto della capacita di spesa alla voce viaggi e vacanze di italiani e stranieri. Segnali positivi, per quanto concerne l'appeal che il veneto esercita nel mercato interno e in ...

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia nuovo record (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Da non dimenticare poi che il 20 maggio si celebra la Pentecoste, una delle principali feste in Germania e nei Paesi di lingua tedesca: in molti Länder chiuderanno anche le scuole e in previsione dell’arrivo dei vacanzieri d’oltralpe, gran parte delle strutture ricettive

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia nuovo record (2) : (AdnKronos) - "Nemmeno il tempo di archiviare l’exploit pasquale e stiamo già facendo i conti con il movimento turistico scandito dalle feste del 25 aprile e del Primo maggio, che, stando alle indagini promosse dalle principali categorie imprenditoriali del settore, si prevede rispettivamente in poc

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia nuovo record : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) – “I flussi turistici dei cosiddetti ponti primaverili possono sicuramente essere considerati un indicatore dello stato di salute dell’economia ma soprattutto della capacità di spesa alla voce viaggi e vacanze di italiani e stranieri. Segnali positivi, per quanto concerne l’appeal che il Veneto esercita nel mercato interno e in quelli esteri, sono già venuti dal recente periodo pasquale, che ...

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia nuovo record (2) : (AdnKronos) – “Nemmeno il tempo di archiviare l’exploit pasquale e stiamo già facendo i conti con il movimento turistico scandito dalle feste del 25 aprile e del Primo maggio, che, stando alle indagini promosse dalle principali categorie imprenditoriali del settore, si prevede rispettivamente in poco meno di otto milioni e in oltre sette milioni il numero dei soli nostri connazionali che si muoveranno su tutto il territorio ...