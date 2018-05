Turchia | nel weekend arrestate 768 persone con accusa di terrorismo

Massacro Gaza - Israele nel mirino Onu/ Raid su Hamas - Lega Araba e Turchia : “Netanyahu giudicato da Corte Aja” : Medio Oriente, a Gaza nuovi Raid di Israele contro Hamas: "usano i bambini come armi, non credete agli ipocriti nel mondo", attacca Gerusalemme. Scontri sulla Striscia con i palestinesi(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 19:00:00 GMT)

Gaza - alta tensione fra Israele e Turchia. Collasso sanitario nella Striscia : Adesso però le relazioni sono tornate ai minimi: l'evoluzione della guerra in Siria ha spinto Ankara a riavvicinarsi a Mosca, e ora Erdogan sembra deciso a prendere la testa del mondo musulmano per ...

Gerusalemme - apre ambasciata Usa : rivolta nella Striscia di Gaza - 43 morti/ Turchia e Iran condannano Israele : Donald Trump manderà video-messaggio per apertura ambasciata Usa a Gerusalemme: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. 41 morti e scontri a Gaza: rivolta palestinesi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:50:00 GMT)

Turchia - sisma magnitudo 5.1 nel Sud-Est : 9.30 Un terremoto di magnitudo pari a 5.1 si è verificato nel distretto di Samsat, provincia di Adiyaman, nella Turchia sud-orientale. Secondo il governatore del distretto non ci sono vittime, ma 13 persone sono rimaste ferite. Chiuse le scuole. Secondo l'Afad, l'agenzia governativa turca analoga alla protezione civile, il sisma ha avuto ipocentro a di 7 km di profondità. Sul posto sono state inviate squadre della protezione civile.

Turchia : Ankara - scoperti altri 3mila gulenisti nell'esercito

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : Rosetta e Marchiò fuori al primo turno - Italia senza podi in Turchia. Giovanni Zaraca trionfa a Berlino nell’European Cadet Cup : Si chiude senza podi Italiani il Grand Prix 2018 di Antalya, che ha avuto luogo in Turchia tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Melora Rosetta ed Elisa Marchiò non sono riuscite a superare il primo turno e a lottare per il podio, lasciando l’Italia a bocca asciutta al termine dell’ultimo Grand Prix che precede gli Europei 2018, in programma a Tel Aviv tra il 26 e il 29 aprile. Melora Rosetta ha ceduto al primo turno della categoria -78 ...

Turchia - l'economia corre oltre le attese : +7 - 4% nel 2017 : Cosa si nasconde dietro l'imponente crescita dell'economia turca? Gli ultimi dati rilasciati dall'Istituto statistico turco segnalano un aumento - a prima vista sorprendente - del Prodotto interno lordo pari al 7,4 per cento nel 2017. Si tratta

Turchia : nel 2017 - crescita economica del 7 - 4 per cento : Ankara, 30 mar 15:47 - , Agenzia Nova, - Nel corso del 2017, l'economia della Turchia ha sperimentato una crescita del 7,4 per cento su base annua. Lo rende noto l'Istituto di statistica... , Tua,

“Morto - ritrovato in queste condizioni”. Alessandro - si chiude nel peggiore dei modi la ricerca del 33enne italiano scomparso in Turchia : E’ stato ritrovato morto Alessandro Fiori, l’italiano di 33 anni di Soncino scomparso due settimane fa a Istanbul, poco dopo il suo arrivo. I media turchi confermano la notizia del ritrovamento del cadavere. Sarà l’autopsia a chiarire la cause della morte. Secondo alcuni siti di informazione turchi, riferisce la trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’, il padre avrebbe riconosciuto il corpo del 33enne arrivato ...

Turchia : crescita Pil sale a 7 - 4% nel 2017 da 3 - 2% del 2016 : Nell'intero 2017 l'economia della Turchia ha registrato un'espansione del 7,4% contro il 3,2% del 2016. , RR - www.ftaonline.com,

Alessandro Fiori - scomparso nel nulla in Turchia : "Era con me - aveva due telefoni" : Prima segnalazione concreta nel caso di Alessandro Fiori: il giovane iitaliano è scomparso nel nulla in Turchia. Alessandro...

Il mistero di Alessandro Fiori - scomparso in Turchia. Trovati documenti e portafoglio vuoto nella spazzatura : Trentatré anni, originario di Soncino (Cremona), Alessandro Fiori è scomparso da due settimane a Istanbul, in Turchia. Amici e parenti non hanno più notizie dell'uomo, che era giunto nella città turca con un aereo partito dall'aeroporto di Linate. Al caso stanno lavorando anche Europol ed Interpol.Proveniente da una famiglia di professionisti, Alessandro era solito a partenze improvvisate, come racconta il padre al ...

Judo - European Cup Junior 2018 : poker di ori per Turchia e Canada a Sarajevo - l’Italia chiude sesta nel medagliere : Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, ha ospitato in questo fine settimana una nuova tappa dell’European Cup Junior di Judo 2018. Dopo le quattro medaglie conquistate nella prima giornata (un oro, due argenti ed un bronzo), l’Italia non è riuscita a ripetere la stessa prestazione, visto che gli unici due azzurrini impegnati oggi, Luca Pigozzo (90 kg) e Mohammed Lahboub (100 kg), sono stati eliminati nelle fasi iniziali del ...

Giornalisti in carcere - giornali comprati dagli amici : è la stampa - bellezza. Nella Turchia di Erdogan : In galera ne ha messi oltre 150. Per alcuni ha gettato le chiavi, facendoli condannare all'ergastolo o a trent'anni. Quanto ai giornali scomodi, nessun problema: c'è sempre qualche amico imprenditore che li può acquistare. È la stampa, bellezza. La stampa Nella Turchia di Recep Tayyp Erdogan. La holding del magnate turco Aydin Dogan avrebbe concluso un accordo per la vendita di alcuni tra i principali media di opposizione in ...